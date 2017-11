Rafael Nadal s-a retras de la Paris-Bercy. Liderul mondial riscă să absenteze de la Turneul Campionilor.

Ibericul s-a retras astăzi din cadrul Mastersului de la Paris, înaintea sfertului de finală cu sârbul Filip Krajinovici. Ibericul a acuzat o problemă la genunchiul drept, iar participarea la Turneul Campionilor, care începe peste o săptămână, e pusă sub semnul întrebării.

Nadal a fost vizibil incomodat de problema la genunchi în ambele meciuri jucate până acum la Paris, cu Chung și Cuevas. Joi seara, spaniolul a evoluat cu un bandaj aplicat în zona genunchiului în meciul câștigat chinuit, în trei seturi.

Astăzi, cu scurt timp înaintea meciului din sferturi cu Krajininovici, Nadal a organizat o conferință de presă inopinată la Paris pentru a-și anunța retragerea.

„Sunt trist să mă retrag de aici. E o decizie grea și o situație tristă. Am dat tot ce am avut mai bun. Am făcut un tratament joi sera, dar e imposibil să joc.

Nu mă gândesc la Londra (n.r. la Turneul Campionilor), ci gândesc pe termen lung, să fiu capabil să continui să joc tenis”, a declarat liderul mondial, în cadrul conferinței de presă.

Din cauza aceleiași probleme, Nadal a fost nevoit să se retragă de la Basel, turneu ce a avut loc săptămâna trecută.

Presa internațională scrie că Nadal va oferi informații suplimentare despre accidentarea sa în cursul acestei seri, pe rețelele de socializare.

Turneul Campionilor de la Londra, rămas deja fără alte nume grele precum Djokovici, Murray sau Wawrinka, urmează să se dispute în perioada 12-19 noiembrie.