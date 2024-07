Djokovici a obţinut calificarea sâmbătă, trecând de australianul Matthew Ebden, scor 6-0, 6-1.

Duminică, a venit rândul lui Nadal să îşi învingă adversarul din primul tur. Spaniolul s-a impus în faţa lui Marton Fucsovics (Ungaria), scor 6-1, 4-6, 6-4.

Rafael Nadal and Novak Djokovic will go head-to-head at the #Olympics for the first time since 2008 🍿 pic.twitter.com/xB1Fx8quDk