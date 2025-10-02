Mii de alergători din întreaga lume vor lua startul pe străzile Bucureștiului, într-un eveniment care îmbină competiția, incluziunea și celebrarea unui stil de viață activ.

Raiffeisen Bank Bucharest Marathon este mai mult decât o competiție sportivă, este o platformă de exprimare a spiritului civic, a solidarității și a respectului pentru sănătate și sustenabilitate. Evenimentul reunește alergători profesioniști si amatori de toate vârstele, persoane cu abilități diferite și susținători din toate colțurile lumii.

Bucharest Marathon are loc în perioada 11-12 octombrie 2025

„Ne bucurăm că Maratonul Bucuresti a crescut constant si frumos de la an la an, dezvoltând în jurul lui o comunitate ce crede în perfomanță. Este o dovadă că sportul are puterea de a uni, de a inspira și de a transforma mentalități. Raiffeisen Bank Bucharest Marathon este despre oameni, despre echilibru, despre viitor”, a declarat Valeria Von Groningen, președinte RunInBucharest.

„Credem că o comunitate puternică se construiește prin inițiative care inspiră și mobilizează oamenii. Ne propunem să inspirăm cât mai mulți oameni, indiferent de vârstă, să descopere plăcerea mișcării și să adopte sportul ca stil de viață. Pentru Raiffeisen Bank, susținerea sportului în România înseamnă investiție în oameni și în viitorul unei societăți mai active și mai responsabile”, a declarat Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Cu un traseu care parcurge puncte-cheie ale Bucureștiului – Piața Constituției, Soseaua Kiseleff, Bulevardul Regina Elisabeta, Parcul Cismigiu, Calea Victoriei, Bulevardul Unirii și alte zone emblematice, evenimentul oferă participanților nu doar o competiție, ci și o experiență culturală și urbană autentică.

12.000 de alergători sunt așteptați să participe la această ediție, consolidând statutul de eveniment sportiv internațional de top în Europa Centrală si de Est. Ca o recunoaștere a standardelor si a impactului său global, evenimentul deține certificarea World Athletics Road Race Label, iar în 2024 a găzduit Campionatul Mondial de Maraton Masters, primul Campionat Mondial dedicat unei probe atletice olimpice desfășurat vreodată în România.

Informații utile

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, vor avea loc cursele 10 km Individual Vodafone și Cursa Populară EY România (2,5 km). Duminică, 12 octombrie 2025, este dedicată curselor: cursa 42 km Raiffeisen Bank, Cursa 21 km Autonom, Cursa Ștafetă E.ON Energie România.

RunInBucharest, organizatorul evenimentului, anunță câteva informații importante pentru toți participanții:

  • Sunt așteptați 12.000 de alergători la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon;
  • Înscrierile online sunt deschise până marți, 07 octombrie, în limita locurilor disponibile;
  • Kiturile de concurs pot fi ridicate în cadrul Sport & Expo Village, în Piața Constituției, începând de joi, 09 octombrie, orele 16.00;
  • 17 cauze sociale sunt susținute de Maratonul București și de alergători;
  • Sport & Expo Village este o destinație populară pentru alergători, sponsori și până la 18.000 de vizitatori și pasionați de sport. Situat în Piața Constituției, este locul de unde îți poți ridica kitul de concurs și pentru a te întâlni cu expozanți importanți din industria fitness, well-being și alergare;
  • Aproximativ 600 de voluntari se vor afla pe traseele curselor (inclusiv la punctele de start & finish), în zilele de eveniment;
  • Pe traseu vor fi 10 puncte de divertisment și 4 puncte de hidratare;
  • Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, în Piața Constituției, iar hărțile sunt disponibile pe site-ul bucharest-marathon.com.

Maratonul București 2025 în cifre

Traseu

  • 4 sectoare traversate
  • 7 puncte de cronometrare
  • 27 atracții turistice
  • 24 pacemakeri
  • (aproximativ) 32.000 de pași pentru câștigătorul Maratonului București

Hidratare și energizare

  • 15 tone de fructe(banane, portocale și mere)
  • 120.000 pahare reciclabile apă
  • 40.000 pahare reciclabile energizant
  • 45.000 sticle 0.5 l apă plată
  • 9.000 sticle 2 l apă plată

Reciclare

  • 80 tomberoane plastic
  • 80 tomberoane menajer
  • 40 tomberoane hârtie/carton
  • 65 metri cubi tone gunoi produs în cadrul evenimentului
  • 100 km bandă delimitare traseu fabricate din materiale biodegradabile
  • 12 000 săculeți reutilizabili și pungi din material biodegradabil

Servicii poliție, jandarmerie, pază

  • 1 centru de comandă
  • 440 reprezentanți ai forțelor de ordine (poliție, jandarmerie, poliție locală)
  • 12 ambulanțe SABIF
  • 6 bicicliști patrulare cu defibrilatoare
  • 60 voluntari Crucea Roșie ultimii 5 km
  • rial biodegradal
  • 20 arbitri direcționare pe trasee

Spectatorii sunt bineveniți să iasă și să încurajeze miile de participanți care aleargă prin centrul Bucureștiului sau/și pot veni să se înscrie la una dintre cursele de duminică. Participanții la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon vor primi și anul acesta albume foto personalizate. Albumele vor putea fi descărcate de pe adresa runinbucharest.com/photos.

