Întrebat de un utilizator dacă nu se bucură că i-au anulat din nou viza, fostul jucător profesionist de tenis a răspuns:

„Nu. Chiar deloc. E vina tuturor. A fost o dezordine. Novak, TA, Vic Gov, Federal Gov. Ar fi trebuit să fie o regulă dură pentru intrarea în această țară, având în vedere prin ce au trecut oamenii. Vaccinează-te și vino să joci la Australian Open sau dacă nu, ne vedem în 2023. Fără fâțâieli”, a scris Cahill.

No. Not at all. Fault lies everywhere here. It’s been a mess. Novak, TA, Vic Gov, Federal Gov. It should’ve been a hard rule entering this country considering what the folks have been thru. Get vaccinated and come play the AO, or if not maybe see you in 23′. No wiggle room https://t.co/CzabtLGnMW