Titmus, în vârstă de 20 de ani, a reușit să uimească în finala probei de 400 metri liber și a învins-o pe vedeta americană Katie Ledecky, care are cinci titluri olimpice în palmares.

În imaginile surprinse care au ajuns rapid virale pe internet, se vede cum antrenorul australiencei și-a dat jos masca și și-a manifestat momentul de bucurie în spatele unei balustrade.

