Reacții după FCSB – Juventus București 4-0. Budescu, mesaj pentru Becali: ”Ăsta sunt, mama altul nu mai face!”

Reacții după FCSB – Juventus București 4-0. Constantin Budescu i-a transmis un mesaj curajos finanțatorului Gigi Becali, după ce a marcat un gol direct din corner la câteva zile după ce latifundiarul din Pipera l-a amenințat cu demiterea pe Nicolae Dică dacă mijlocașul mai execută lovituri de la colț.

”Nu m-au afectat criticele patronului, dacă mă afectau nu mă mai vedeați la cornere. Eu i-am spus lui Gigi Becali de ce am venit la Steaua. Ăsta sunt, mama altul nu mai face. Nu mai înscrisesem de ceva vreme, dar nu ținem neapărat să marchez din corner. Dică nu mi-a interzis să bat cornere. Am făcut faze fixe la antrenamente, eu și Man. Nu execut doar eu cornere, a bătut și Coman”, a declarat Constantin Budescu.

Budi a mai spus: ”Am încercat să-l ajut pe Alibec cât am putut din teren. Probabil, se gândesște la un transfer. Diferența față de CFR Cluj este cam mare, dar sperăm să nu mai facem pași greșiți”.

Am discutat la pauză să schimbăm niște lucruri, și e bine că am câștigat. Am jucat bine și în prima repriză, dar nu am înscris”.

Nicolae Dică, antrenor Steaua: ”Chiar dacă ne-am creat patru-cinci ocazii în prima repriză, n-am reușit să marcăm. Mă bucură însă evoluția echipei din repriza secundă. Am avut presiune, eram la opt puncte de CFR Cluj, pierdusem și locul doi, dar am revenit. Pe Alibec l-am schimbat pentru că voiam să facem presing. Dacă unul nu face presing avem probleme. Probabil că am decis bine, dacă Tănase a marcat două goluri din poziție de vârf împins. Alibec nu era accidentat.

Probabil patronul a spus la nervi că Budescu nu mai bate cornere. Am discutat cu Budescu și am exersat la antrenamente fazele fixe. Așteptăm fani în număr mare la următoarele meciuri pentr că avem nevoie de ei. Bizonul este profesionist și își face datoria când intră pe teren. Ne doream să fim pe primul loc, dar am avut acele două înfrângeri cu Iași și Astra. Nu uitați că Steaua are zece meciuri în plus. Meciul cu Lugano din Liga Europa îl vom trata serios, obiectivul nostru este să terminăm grupa pe locul 1”.

Florin Tănase, atacant Steaua: ”După pauză s-a schimbat atitudinea. Poate dacă marcam în prima repriză rezolvam meciul mai devreme. Secretul golurilor marcate este că stau și lucrez suplimentar după antrenamente cu domnul Viorel Tănase. Chiar înainte de meciul cu Juventus am exersat loviturile cu capul. Vom avea un final de an foarte greu. Speră ca Alibec să treacă peste pasa neagră și să ne ajute. Bizonul Gnohere este un fel de Inzaghi, marchează din orice poziție”.

Marin Barbu, antrenor Juventus București: ”Pentru început vreau să-mi exprim regretul pentru decesul fostului coleg Valer Șulea. Referitor la meci, n-am dat dovadă de pragmatism. La 1-0 am avut bară, și dacă am fi egalat poate Steaua intra în panică. Ne-am cam avântat. La pauză le-am spus jucătorilor să nu ne repezim, să facem un marcaj foarte bun. Păcat, că după evoluția din teren înfrângerea e prea drastică. Știam cu toții la ce ne înhămăm. Trebuie să ne duce crucea până la capăt, iar din iarnă ce-o vrea patronul.

Wallace, Juventus București: ”Din păcate, nu avem nici noroc. Până la 2-0 a fost un meci echilibrat. Steaua este cea mai bună din România. La 1-0 am avut bară, iar ei au marcat. Acolo s-a tăiat meciul. La 3-0 ce să mai facem? E greu, abia aștept să vină pauza de iarnă. Eu cred că putem câștiga fiecare meci, dar iar am luat patru goluri. Eu vreau să se schimbe ceva la echipă, pentru binele clubului. Să aducă jucători, în play-out se înjumătățesc punctele și se joacă. Cu lotul ăsta nu se poate. Nu suntem pe ultimul loc degeaba. Trebuie să se facă ceva din iarnă. Mai am contract și vreau să rămân la Juventus, să scăpăm de retrogradare”.

Vali Bărbulescu, Juventus București: ”Cât am putut să alergăm am acoperit spațiile. A doua repriză a picat repede golul, greșeli personale. Așa s-a scris istoria meciului. La pauză credeam că putem obține un rezultat bun, dar ne așteptam ca Steaua să forțeze. A fost altă Stea după pauză. Am avut neșansă la bara mea, la 1-0. Nu mai pierdeam dacă făceam 1-1. Erau tensionați, era al treilea meci fără gol marcat. Norocul ține cu cei buni. Așteptăm să se termine, iar conducerea să decidă cine pleacă, cine rămâne. Ne batem până la final”.