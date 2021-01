Makua Rothman și-a doborât recordul la un concurs organizat în Hawaii. Cel mai mare val pe care acesta îl învinse până acum era de 20 de metri.

Videoclipul a apărut miercuri, 20 ianuarie, și a fost raportat ca fiind un record mondial, dar nu este încă oficial.

Wondering if @makuarothman even realized what was behind him?

Video: Marcus Rodrigues pic.twitter.com/SVUF9lXWqQ