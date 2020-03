De Ciprian Iana,

Măsura a fost anunțată de către președintele clubului FC Viitorul, Gheorghe Popescu. Acesta a menţionat că obiectivul este micşorarea bugetului pentru anul viitor cu 40-45%.

„Am luat decizia de reducere a salariilor tuturor angajaţilor clubului. La academie şi tot ce înseamnă echipa mare sunt undeva la 150-160 de angajaţi. Iar noi avem o politică de reducere a salariilor pentru toţi, pentru că obiectivul nostru este să reducem undeva la 40-45% bugetul pentru anul viitor”, a declarat Gică Popescu pentru Agerpres.

Acesta a adăugat: ”Acum negociem cu fiecare angajat în parte. În proporţie de 95% sau poate chiar mai bine toată lumea a înţeles motivele acestei reduceri salariale, dar mai sunt şi cazuri care trebuie negociate diferit. Procentele de reducere diferă de la angajat la angajat. Maximumul reducerilor salariale este de 50%”.

Cel mai afectat de aceste reduceri salariale va fi chiar președintele clubului dobrogean, Gică Popescu!

”Începând cu mine, eu am avut cea mai mare reducere salarială. Şi scăzând către cei care au salarii mai mici. Pentru că ne gândim la oameni. E normal ca angajaţii cu salarii mici să nu aibă reduceri la fel cu cei cu salarii mari”, a spus fostul internaţional pentru Agerpres.

Recomandări Harta cu spitalele afectate din România. Ministrul desemnat Nelu Tătaru le va cere medicilor infectați și fără simptome să trateze pacienții cu COVID-19

În ceea ce-l privește pe patronul-antrenor al clubului, Gică Hagi, Popescu a menționat:

Întrebat dacă reducerea se aplică şi antrenorului Gheorghe Hagi, care este totodată şi proprietarul clubului FC Viitorul, Popescu a răspuns: ”Antrenorul principal are unul dintre cele mai mici salarii din club. Gică are salariu ca să îl aibă pe hârtie. Este la nivelul celui mai mic salariu din club. Dar şi salariul ăla mic al lui Gică se reduce, conform nivelului salarial, nu sunt excepţii”.

Preşedintele a subliniat că nu ia în calcul şomajul tehnic pe perioada stării de urgenţă, soluţie aleasă de clubul CSM Poli Iaşi.

„Noi nu discutăm de şomaj tehnic. Noi am ales varianta să discutăm cu fiecare salariat în parte. Reducerea salariilor se va face pe un an şi trei luni. Pentru că sezonul următor va fi unul foarte, foarte greu. Deci negocierile de reducere le facem pe un an şi trei luni, mai exact până la finalul campionatului 2020-2021”, a precizat oficialul clubului FC Viitorul.

Competiţiile fotbalistice din România, întrerupte iniţial până la 31 martie, au fost suspendate printr-o decizie a Comitetului de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal cel puţin până la momentul ridicării stării de urgenţă.

Aceasta a fost decretată la 16 martie de preşedintele Klaus Iohannis pentru o perioadă de 30 de zile ca urmare a pandemiei de coronavirus.

Citeşte şi:

O aplicație de taxi oferă transport gratuit, în București, personalului din ”Linia întâi”. Sunt 200 de șoferi voluntari

Studiu al Universității din Torino: E nevoie de vitamina D pentru a reduce riscurile de infectare

Testele rapide pentru COVID-19, fabricate de compania chinezească Bioeasy, nu sunt eficiente

GSP.RO Mircea Badea, oprit în trafic de filtrul de Poliție: „Discuția a fost superbă. Tremura tot, săracul”

HOROSCOP Horoscop 26 martie 2020. Capricornii au nevoie de liniște în familie