Regulile lui Gigi Becali pentru jucătorii de la FCSB: ”Poate prospețimea aia s-o găsi în cantonament!”.

Patronul 'din umbră' de la FCSB, Gigi Becali, a fost scos din sărite de evoluția execrabilă a echipei în primul meci al sezonului, când a pierdut, scor 0-1, la Giurgiu, cu Astra.

Din acest motiv, latifundiarul din Pipera a introdus la echipă niște 'reguli' care vor trebui respectate 'cu sfințenie'.

În caz contrar, jucătorii vor fi 'arși' la buzunare sau nu vor mai intra pe teren!

„Gnohere a fost exclus din lot pentru că avea 2 kg în plus. Am făcut niște reguli, 5000 fumatul, trebuie respectate. Un kilogram e toleranță. Dacă ai 1 kg 100 de grame în plus, nu joci. Am făcut o regulă, pentru că nu suntem proaspeți și noi avem 15.000 pe luna, iar ăștia de la Giurgiu au 3000 pe lună, atunci voi trebuie să faceți ceva în plus pentru banii aia', a precizat Gigi Becali la Pro X.

Omul de afaceri a adăugat: 'Că să luăm o măsură de prospețime, cantonament cu două zile înainte de meci. Jucătorii sunt plătiți cu 15-17.000 pe lună, poate prospețimea aia s-o găsi în cantonament. Poate ei fac altceva ca să se altereze, să nu mai fie proaspeți. Bam bam bam, 30 de gagici cu degetul pe site. Bani avem, ce mai contează, facem tutungie, curvăsărie, bețivănie. Am fost bombă în pregătire, acum nu mai avem prospețime? Ce e în neregulă? Cred că a fost dezmăț. Nu se poate că Florinel Coman să dea pasă doar la adversar”.

În plus, nemulțumit de randamentul majorității jucătorilor trimiși pe teren la Giurgiu, Gigi Becali a anunțat că schimbă și sistemul de joc al echipei.

„I-am sunat să-i întreb ce s-a întâmplat. A zis Tănase că n-a avut prospețime. Păi atunci, să joace cine a avut prospețime. Când o să ai prospețime, atunci să joci. Să vedem acum, nu știu. Îl întrebăm înainte de meci, ai prospețime? El zice că nu au ajuns mingi la el. Și așa a fost. E adevărat, că și când au ajuns le-a dat la adversar. O să vedem de ce nu au ajuns mingi la el. Au jucat sistemul ăla și n-au ajuns. O să jucăm sistemul nostru, ne întoarcem la oile noastre și o să vedem. Am avut primăvară europeană și am fost la o ratare de titlul de campioană cu sistemul vechi”, a conchis, pe un ton categoric, Gigi Becali.