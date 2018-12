România – Spania, la Euro 2018 de handbal feminin (marți, 19.00, TVR 1). Cum ne calificăm. Ibericele sunt eliminate

Aflat la Nancy, acolo unde evoluează fetele, reporterul GSP Marian Ursescu 'a scanat' toate posibilitățile.

Cum ne calificăm în semifinale

Victorii cu Spania și Ungaria – Calificare fără emoții. Cel mai probabil de pe locul doi. Primul loc mai poate fi prins doar dacă Olanda pierde următoarele două partide;

Victorie cu Spania, înfrângere cu Ungaria – Dacă rămânem la egalitate de puncte doar cu Ungaria suntem eliminați. Dacă în ecuație intră Norvegia și/sau Germania, departajarea s-ar putea face la golaveraj, unde am putea sta mai bine în cazul unei înfrângeri la limită cu Ungaria;

Victorie cu Ungaria, înfrângere cu Spania – România mai poate fi egalată la puncte doar de Germania sau Norvegia, adversare cu care stă mai bine la meciurile directe. S-ar putea ajunge la egalitate în patru între România, Olanda, Germania și Norvegia, toate cu 6 puncte. Situație în care am merge în semifinale!

Grupa principala 2

1. Olanda 6p (+9) / 3 jocuri

2. România 4p (+8) / 3 jocuri

———————————–

3. Germania 4p (+1) / 4 jocuri

4. Ungaria 4p (-9) / 4 jocuri

5. Norvegia 2p (+4) / 3 jocuri

6. Spania 0p (-13) / 3 jocuri

*Primele două clasate se califică în semifinale

Programul grupei

Marți, 11 decembrie: Spania – România (ora 19:00), Olanda – Norvegia (ora 22:00)

Miercuri, 12 decembrie: Spania – Norvegia (ora 16:45), Ungaria – România (ora 19:00), Olanda – Germania (ora 22:00)

Martin Ambros – antrenor principal România:

„Vreau să o felicit pe Helle Thomsen si pe jucătoarele sale, au făcut un meci foarte bun. La începutul partidei ambele echipe au fost puțin anxioase, poate resimțind cele 3 zile de pauză. E foarte greu sa joci împotriva Olandei, mai ales in situația de astăzi in care ele au condus aproape tot timpul pe tabelă. In cea de-a doua repriză asta a contat si mai mult, fiind foarte greu sa găsim soluții, iar în momentul în care le-am găsit portarul a reușit sa intervină. Nu am jucat la același nivel ca până acum, insă cred că asta este o veste bună. Putem aborda altfel următoarele meciuri”.

„Nu deschidem telefoanele, laptopurile, rămânem noi ai noştri aici, cum am fost şi până acum. Gândurile pozitive contează de la cei care cred cu adevărat în noi până la capăt” – Eliza Buceschi, golgheterul României la Euro 2018 de handbal feminin, 32 de goluri



„Sunt supărată, tristă, frustrată, însă vreau să privesc înainte! Avem două meciuri în urma cărora ne putem califica în semifinale. Stăm la mâna noastră şi putem să facem asta!” – Cristina Neagu