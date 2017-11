Fost director de marketing la ȚSKA Sofia, Rumen Vatkov este omul care a făcut proiectul Mega League, un campionat al celor mai tari echipe din sud-estul Europei: ”Inițial, nici Jules Rimet nu era luat în seamă”.

Libertatea a discutat cu Rumen Vatkov, 33 de ani, omul care lucrează la proiectul Mega League chiar la Sofia. Vatkov, care are un master în Administrarea Afacerilor la Universitatea din Richmond, USA, are profilul unui tânăr care visează ”cai verzi pe pereți”, însă ”vise a avut și Jules Rimet, când a inventat Cupa Mondială. Cine credea, în anii 30, că este posibilă o asemenea competiție? Pentru pentru mine, Mega League e o profesiune de credință”.

Libertatea: Rumen, ai lucrat ca director de marketing la ȚSKA Sofia. Cu ce te ocupi acum?

Rumen Vatkov: Într-adevăr, am fost director comercial la ȚSKA Sofia și Head of Marketing & Sales Department la ȚSKA Sofia Fans, astăzi sunt Business Development Executive la o firmă care organizează evenimente importante în întreaga Europă. Mă ocup, spre exemplu, de Legion Run, un proiect de suflet. Sunt curse de până la 5 km, cu 20 sau mai multe obstacole, noroi, foc, gheață ori sârmă ghimpată, ținute în diferite țări din întreaga lume. În aprilie anul viitor vom fi în Cipru. Evenimentele noastre reprezintă ocazia de a vă provoca limitele fizice și mentale și de a împărtăși câteva momente epice cu prietenii, colegii sau familia. Nu este o competiție a unora împotriva altora. Doar distracție pură rău pentru adulți! Ai putea să încerci și tu.

Rumen Vatkov este omul care a făcut proiectul Mega League: ”Vrem să fim la fel de tari la Premier League, Serie A ori Bundesliga”

Pe de altă parte, cel mai important îmi pare proiectul Mega League. De aceea am și dorit să dialogăm. Despre ce este vorba?

E o competiție care își propune să reunească, începând din 2019, cele mai importante formații din Balcani și din sud-estul Europei. În principiu, vor fi invitate echipe din 17 țări – România, Grecia, Israel, Serbia, Bulgaria, Croația, Bosnia Herțegovina, Slovenia, Cipru, Macedonia, Azerbaidjan, Albania, Georgia, Armenia, Moldova, Kosovo și Muntenegru. În total, sperăm să avem la start 42 de grupări, 20 în prima liga și 22 în cea secundă. E un concept menit să constituie un campionat unificat și puternic, de ce nu la fel de tare ca Premier League, La Liga, Serie A ori Bundesliga!



Visezi frumos. De unde v-a venit ideea?

Vom avea un fel de Cupă Interbalcanică. Ceea ce n-ar fi nou, a mai existat o astfel de competiție acum 20-30 de ani, însă a fost dizolvată din rațiuni politice. Mega League-ul nostru va fi ceva viabil, cu o viziune realistă, de la proramul meciurilor până la relația cu sponsorii și cu fanii. Deja am avut discuții cu suporterii din mai multe țări, feedback-ul e pozitiv, urmează să contactăm toate cluburile și să le prezentăm beneficiile. Vream că totul să fie gata până la începutul lui 2019. Să fie realitate!

În 1960 a fost înființată o Cupă Balcanică pentru cluburile din Albania, Bulgaria, Grecia, România, Turcia și Iugoslavia. Cu unele întreruperi, competiția a durat până în 1994. Steagul Roșu Brașov a câștigat prima ediție (1961), apoi a învins Rapid (1964, 1966), Sportul (1980) și Inter Sibiu (1991). Printre laureate, Olympiakos și Panathinaikos (Grecia), Dinamo Zagreb (Croația) ori Samsun (ultima ediție, 1993-1994)

Rumen Vatkov este omul care a făcut proiectul Mega League: ”Unim toate aceste echipe într-o piață mare care poate susține fotbalul sud-est european”

De ce a apărut acest proiect abia acum? E vorba de criza sportivă, despre faptul că în unele țări, precum România sau Bulgaria, se joacă multe partide cu tribunele goale? Sau de problemele financiare, care au cuprins echipe din Grecia, de la noi, de la voi…?

Este criză financiară și de identitate în Bulgaria, în România, dar și în Grecia, unde Panathinaikos are probleme, iar AEK a fost chiar în faliment. Sunt cluburi care se luptă să supraviețuiască și în fosta Iugoslavie… Gloabalizarea e un fapt real. Cluburile au doar evenimente locale, pe plan intern, dar cheltuielile sunt mari, trebuie să plătească salarii și multe alte facilități. Nu ajung banii de la televiziunile locale, din bilete sau din economia națională. Dacă vrem să ajungem ca Franța, Anglia sau Germania, trebuie să facem ceva, nu se mai poate continua așa! Vrem să unim toate aceste echipe într-o piață mare care poate susține fotbalul sud-est european. Trebuie să reformăm sistemul, altfel fotbalul de aici își va închide porțile.

Ce echipe vor fi invitate? Nu e ușor să convingi cluburi din România, Azerbaijdan, Israel, Georgia ori Kosovo…

Știți cum se spune, cel mai greu e startul. Apoi vin beneficiile, permanenta existență, valoarea etc. Am studiat toate cluburile, folosind softuri complicate pentru analize și am selectat, dacă nu cele mai bune, măcar primele 42 de echipe exponențiale pentru proiectul nostru pentru primul sezon. Sunt mulți indici pe care i-am folosit, de la geografie, economie, număr de fani, tradiție, experiență, istorie, rivalități. Cert e că vor fi două eșaloane și vom propune sistemul de promovare-retrogradare, e cel mai interesant. Avem strategia, planul, lucrăm, vrem să facem totul clar, să nu fie ceva vag.

Primul eșalon Mega Leaguea ar putea arăta așa: FCSB, Dinamo, CSU Craiova, Olympiakos, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, Steaua Roșie Belgrad, Partizan Belgrad, Levski Sofia, ȚSKA Sofia, Dinamo Zagreb, Hajduk Split, FK Sarajevo, Zeljeznicar, Olimpija Ljubljana, NK Maribor, APOEL Nicosia, Omonia, Vardar Skopje. În eșalonul secund vor primi invitații cluburile CFR Cluj (L1), Petrolul, Universitatea Cluj (ambele din L3), CSA Steaua și Academia Rapid (L4). Organizatorii mizează pe faptul că, până în 2019, echipele din ligi inferioare vor reuși să își formeze echipe importante. Formațiile vor evolua într-un campionat, cu meciuri tur-retur, iar la final ultimele trei clasate din prima ligă vor retrograda. În locul lor vor intra primele trei trupe din liga a doua.

Rumen Vatkov este omul care a făcut proiectul Mega League: ”După estimări, scoatem 200.000.000 de euro doar din drepturile tv”

Câte persoane sunt implicate acum în proiect?

Sunt mulți implicați, în diferite grade. Eu am fost și lucrez în industria sportivă, în ultimii șase ani am fost director comercial la cel mai mare club din Bulgaria, ȚSKA Sofia. Și acum, la Legion Run, lucrez cu persoane cu multe conexiuni. E un proiect complicat, dar nu e complicat dacă lucrăm cu toții, împreună, dacă toți avem aceeași direcție. Atunci va fi ușor.

Ai avut deja întâlniri cu reprezentanții cluburilor. Ce feedback aveți?

Am avut întâlniri, cu șefi de club, cu potențiali investitori și cu parteneri. Veștile frumoase vin dinspre fani. Toți spun că va fi un campionat ”amazing”, toți vor să vadă că Mega League a prins viață.

Rumen Vatkov este omul care a făcut proiectul Mega League. Va merge la UEFA și la federațiile naționale: ”Probabil că și ideea lui Jules Rimet, inventatorul Cupei Mondiale, a fost primită inițial cu circumspecție”

Ați contactat și UEFA, și federațiile naționale?

Există un curent negativ, că echipele sunt prea aglomerate din punct de vedere al calendarului. E prea devreme pentru discuții la nivel înalt. Important, pentru moment, sunt fanii, acceptul cluburilor. Apoi, am purtat discuții cu investitori din Asia, din SUA. Toată lumea e deschisă. Am facut analize comperative, pe drepturile tv, cel mai mare ”income” pentru cluburuile din Balcani. De multe ori, din aceste drepturi se face diferența între un club precum Manchester United și unul din Bulgaria sau din România. E doar o estimare, dar suntem siguri că putem aduce doar din drepturile TV peste 200.000.000 de euro.. Planul nostru e să atragem fanii. Investitorii, sponsorii, televiziunile se uită la fani, la entuzismul lor, vor veni lângă proiect dacă suporterii vor fi convinși. Probabil că și ideea lui Jules Rimet, inventatorul Cupei Mondiale, a fost primită inițial cu circumspecție. Însă vom vedea peste 10 ani cum a prins ideea mea.

Ai avut întâlniri și în România?

Da, am dialogat cu oameni de fotbal, cu jurnaliști, voi discuta personal și cu reprezentanții cluburilor selectate de noi.

Rumen Vatkov este omul care a făcut proiectul Mega League: ”Drepturile tv din România sunt o nimica toată”

În România, drepturile tv sunt în jur de 28.000.000 de euro pe sezon, dar multe meciuri se dispută cu tribunele goale!

28.000.000 nu este nimic pentru o astfel piață ca România, cu 20.000.000 de oameni, pentru 14 echipe nu cred că e suficient. Pare mult, dar nu înseamnă nimic! Pâi, în Norvegia, unde sunt doar 5.000.000 de suflete, drepturile s-au dat cu 30.000.000 de euro pe an. În România ori în Bulgaria, visul unui patron e să prindă grupele Ligii Campionilor sau ale Ligii Europa, să ia banii garantați acolo, care ajută și în liga internă. Dacă doi ani nu reușește să intre în acele competiții, gata, vine criza! Noi asta vrem să prevenim.

Ai înțeles ceva din situația din România, cu două Steaua, două Rapid…

Am citit articole de presă, am primit informații despre cum e în Liga 1, Liga 2 etc. Nu e surpriză, e la fel în Bulgaria. Avem două echipe ȚSKA, una în liga a treia, alta care a preluat un loc în Liga 1. Sunt echipe bune, cu suporteri, dar care au probleme dinanciare. Au doar un patron care depinde de sumele primite de la UEFA. Nu e un proiect sustenabil de business. Fotbalul e afacere și trebuie să cooperăm în acest sens, să nu mai fie meciuri cu doar 100 de fani la stadion. Nu se vinde entertaimentul, nu se vând bilete! Trebuie să ne uităm la fobal ca produs, să vedem cum pot oamenii atrași, trebuie să lucrăm împreună la merchandising.

Rumen Vatkov este omul care a făcut proiectul Mega League. Cum va convinge FCSB ori Ludogoreț

Cum poate fi convinsă FCSB ori Ludogoreț să adere la Mega League?

Va fi o competiție cu fani, bilete, bani. Prezența în această competiție e o cale de a atrage noi investitori. Sportul e o mare oportunitate, însă mulți investitori merg în Anglia, Franța, Germania. Trebuie să facem ceva să aducem aici bani, în sud-estul Europei.

Chinezii ar putea prelua CSU Craiova.

Vezi, China cheltuiește, caută țări mici unde să investească! Dacă proiectul nostru e bun, vor da bani mai mulți. Dacă joci în Mega League, vei avea meciuri interbalcanice. Asia poate atrage reclamă mai multă, pentru că și vizibilitatea e mai mare.

Rumen Vatkov este omul care a făcut proiectul Mega League. Ține cu ȚSKA Sofia, îi place Barcelona, de la Stoicikov încoace, dar și Real, Dortmund ori Atletico!

Rumen Vatkov nu a jucat fotbal. Are o diplomă de Administrarea Afacerilor, obținută în SUA, acolo unde nu s-a îndrăgostit de baschet, baseball ori fotbal american, deși a fost la multe meciuri. ”Fotbalul e pasiune, e genial, e regele sporturilor. Idolii mei? Generația lui Stoicikov și rezultatele lor la Cupa Mondială din 1994. Atunci s-a schimbat percepția asupra fotbalului, orice copil îi știa pe Hristo, pe Mihailov, pe Kostadinov. Rezultatele lor, dar și ale România, Croației ori Greciei au arătat magia fotbalului în țările mici. Pe de altă parte, fotbalul s-a schimbat după 1990, e mult mai greu pentru formațiile din sud-estul Europei, precum Steaua ori Steaua Roșie Belgrad, să izbândească în Europa. Și businessul s-a schimbat, așa că trebuie să facem ceva”, spune Rumen, fan ȚSKA Sofia, iubitor de FC Barcelona și de Real Madrid. Dar și suporter Dortmund, Atletico Madrid, pentru modelul lor de business!