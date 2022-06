„Am căzut. Nu pe gheață, pe scări. Păcat că asta s-a întâmplat în vacanță. Am căzut direct pe scări, deși erau doar două trepte. Am alunecat și pur și simplu am căzut lată. M-a durut și acum mă uit la fiecare treaptă cu o privire piezișă”, a spus Victoria Sinitsina.

„Am văzut că scările sunt ude, au coborât încet, dar degeaba. Am zburat pe spate, pe braț și mi-am provocat o neplăcută accidentare, din fericire ușoară. Însă sunt sigură că totul va fi bine în curând”, a precizat Victoria Sinitsina.

Victoria Alexandrovna Sinitsina este o dansatoare de gheață rusă. Împreună cu Nikita Katsalapov, ea este campioana olimpică în 2022 la proba pe echipe, medaliată cu argint olimpică în 2022, campioană mondială 2021, de două ori campioană europeană, medaliată cu argint mondială în 2019și de două ori campioană națională a Rusiei (2019–2020).

FOTO: Hepta

