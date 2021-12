Sacrificii pentru performanță: „Am fost cu vacile și caprele. La 6 ani culegeam lădițe cu mere, prune”

„Făceam parte dintr-o familie săracă, amărâtă. Am fost patru frați, la Teslui. Cea mai fericită perioadă a vieții a ținut de copilărie. Până la șapte ani am crescut la țară. Am fost cu vacile, am fost cu caprele. Iar la 6-7 ani eu munceam cu ziua” a spus fostul mijlocaș, ajuns acum antrenor, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

Dar ce putea să muncească un copil de șapte ani? „Culegeam lădițe de mere, de prune și în funcție de cât strângeam, mă plăteau. Erau comune bogate, unde se muncea” vine răspunsul. Apoi, plecat la oraș, la Craiova, Trică a dat de microbul fotbalului și-așa a ajuns la juniorii de la Universitatea Craiova.

Anii au trecut, iar Trică își vedea visul cu ochii. Debut în Liga 1, pe 17 iunie 1995, într-un meci cu Electroputere Craiova: „Nea Piți era antrenor! El m-a debutat. Apoi a venit nea Sorin Cârțu”. Dar după trei ani a ajuns la Steaua. Campion al României, Supercupa, iar evoluțiile bune l-au transferat la vecinii bulgari.

Trică (în stânga) pe vremea când scria istorie în tricoul roș-albastru | FOTO: arhiva GSP

„Sunt cel mai mare cheltuitor român”

Cupa cu Litex, apoi titlul de campion, Cupa și Supercupa Bulgariei cu ȚSKA Sofia. Cu performanțe notabile în CV, Trică a câștigat totuși cei mai mulți bani la 31 de ani. La CFR Cluj, unde a ieșit campion al României de două ori, a câștigat două Cupe, dar și Supercupa României.

Porecla de Jose vine de la Jerry Gane, fostul meu coleg de la Craiova. Întâmplător, într-o zi a venit și mi-a zis José Mari Bakero. Era un fotbalist de la Barcelona. Și de atunci așa mi-a rămas. Eugen Trică, antrenor

„Foarte mulți bani erau la CFR în perioada aia, cu Paszkany patron. Am câștigat bine și în Cipru, dar și în Israel. Bani frumoși în perioada aia. Doar că banii vin și pleacă, iar eu cum sunt cheltuitor… Sunt cel mai mare cheltuitor român. La mine banii nu stau, vin și pleacă. Cheltui pe orice!”, recunoaște el.

Acum, Trică e liber de contract după ce-a plecat de la FCU Craiova. Nu duce lipsă de oferte, fiind deja în discuții cu unele formații din Liga 2, iar noul an s-ar putea să-l găsească pe bancă, acolo unde se simte cel mai bine.

4 meciuri are Eugen Trică în tricoul echipei naționale, cu Estonia, Ucraina, Belarus și Bulgaria.

Citeşte şi:

Viața unui român printre cămile, tancuri și oameni cu mitraliere: „Vedeam la televizor cum se petreceau lucruri. Explozii, bombe…”

Decizie radicală luată de Gică Craioveanu: „Nu mai vreau o a treia soție. Bine că nu sunt bunic, să-mi zică tataie”

Bogdan Lobonț și urmele sacrificiului: „Patru fracturi și două operații, plus o placă de titanium”

PARTENERI - GSP.RO "Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Florin Gardoș i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro Obiectul care trebuie scos din priză în fiecare noapte. Consumă foarte mult curent și toți românii îl au în casă

Observatornews.ro EXCLUSIV: Certificatul verde se va aplica din ianuarie tuturor angajaţilor, cu două excepţii. Ce sancţiuni riscă salariaţii care nu îl au

HOROSCOP Horoscop 22 decembrie 2021. Săgetătorii au opțiuni limitate în chestiunile legate de deplasări, întâlniri și decizii

Știrileprotv.ro Iluzia optică ce dă bătăi de cap internauților: Câți cai sunt în imagine

Telekomsport Gigi Becali, ”tun” de zile mari. A acceptat oferta de 25 de milioane de euro

PUBLICITATE Cadouri de Crăciun, haine și decorațiuni cu 80% REDUCERE!