De Paul Tecuceanu,

“Toţi componenţii care au contractat COVID-19 au avut rezultate negative”, informează gruparea italiană.

Astfel, Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli şi Bartosz Bereszynski au scăpat oficial de noul coronavirus.

“M-am simţit puţin rău marţi, 10 martie, dar nu am crezut că e vorba de virus. Am dormit rău în acea noapte, am fost puţin ameţit dimineaţă, dar nu am simţit să am febră. Aveam temperatura de 37,5 grade, deci nu era chiar o febră.

L-am sunat pe doctorul de la Sampdoria, iar soţia mi-a recomandat să fac testul, pentru că avem doi copii mici. Joi m-am simţit bine, dar doctorul m-a sunat să-mi spună că am fost depistat pozitiv cu coronavirus.

Am crezut că e o glumă. Nu mă aşteptam, mai ales că temperatura dispăruse. Atunci am început să mă gândesc la acest coronavirus. Dacă doctorul mi-ar fi spus să mai aştept o zi înainte de test, poate nici nu m-aş mai fi obosit să-l fac, pentru că mă simţeam bine”, a declarat

Manolo Gabbiadini.

