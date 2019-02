Oaspeții au luat această decizie deoarece s-au considerat dezavantajați în mod clar și repetat de către brigada de arbitri. Jucătorii lui Olympiacos pretind că, în primele 28 de secunde ale meciului, împotriva lor au fost dictate trei faulturi. „Suntem dezgustați. Nu putem participa la această farsă. Nu mai putem suporta. Autoritățile trebuie să intervină”, a declarat Christos Stavropoulos, managerul lui Olympiacos.

Patronul lui Panathinaikos are o altă explicație pentru decizia rivalilor. „Totul a fost plănuit. Se pare că nu-și pot plăti jucătorii. Au aruncat prosopul, iar acum vin să spună că nu le-au convenit arbitrii”, a afirmat Dimitris Giannakopoulos. La sfârșitul partidei acesta a agățat un chilot de damă roșu de banca de rezerve a lui Olympiacos, un gest cu conotații jignitoare.

Panathinaikos owner Dimitris Giannakopoulos leaving a womans underwear on the empty Olympiacos bench after the Greek Cup semifinal between the two teams that was never completed pic.twitter.com/jIzKAUfYeS

— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) February 13, 2019