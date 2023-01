Iubirea secretă a lui Pele: „Când am pierdut copilul nostru, a fost ca un semn de la Dumnezeu să nu mă căsătoresc cu el”

Totul a început când avea doar 23 de ani, trăia la New York ca imigrant ilegal, „cu inima zdrobită de o despărțire”, și trebuia să-și găsească un nou loc în care să locuiască.

„Prietena mea cea mai bună a lucrat ca secretară a lui Pelé, iar tatăl ei a fost partener în conducerea clubului de fotbal Cosmos din SUA”, a explicat Selma Fonseca. „O Rei” a jucat în America, la trupa newyorkeză între 1975 și 1977.

În gazdă, cu o prietenă, în apartamentul lui „O Rei”

„Căutam cazare fiindcă nu-mi plăcea naveta lungă pe care trebuia să o fac în fiecare zi din suburbii”, a adăugat jurnalista sud-americană cu origini grecești.

„Așa că prietena mea l-a întrebat pe Pelé dacă am putea sta amândouă în apartamentul lui din Manhattan, care era gol, deoarece se afla mult timp în Brazilia sau în diferite călătorii. A fost de acord și a fost grozav. Nu am plătit chirie și locuiam într-un bloc de apartamente luxos de lângă Bloomingdales”, povestește femeia.

Desigur, a impus niște reguli. Puteam folosi întregul apartament, dar nu aveam voie să intrăm niciodată în dormitorul lui. O regulă care s-a dovedit, mai târziu, interesantă. Selma Fonseca:

Când legendarul fotbalist, pe atunci în vârstă de 49 de ani, a anunțat că se întoarce la New York și că are nevoie de apartament, Selma a găsit o garsonieră modestă în East Side a orașului și s-a mutat cu chirie.

Dar în ziua în care Pelé s-a întors, Selma își vizita prietena: „Stăteam lângă biroul ei, Pelé a ieșit și i-a cerut să-i facă o programare la dentist”.

„Era charismatic, fermecător, cochet”

„După ce am fost prezentată, l-am găsit foarte charismatic și fermecător și, cu siguranță, nu s-a sfiit nici el să fie cochet”, spune Selma.

Ulterior, relația „a crescut”, iar el a invitat-o ​​să se alăture la petrecerea aniversară de la un restaurant din oraș: „Acolo, s-a așezat în capul mesei și m-a rugat să stau lângă el”.

„Am putut simți cum se construiește tensiunea sexuală între noi doar din felul în care îmi mângâia mâna sau mă săruta pe obraz.”, afirmă Selma.

Apoi, Pelé a invitat-o ​​pe Selma să i se alăture din nou la cină, de data aceasta la Mr. Chow, un local celebru din NY. Atunci i-a cunoscut pe Kelly și Edinho, doi dintre copiii lui Pele, dar și pe actorul britanic Robbie Williams.

„Aceasta este prietena mea Selma”. Așa a fost prezentată, iar „felul în care mă atrăgea încetul cu încetul mi-am dat seama că era autentic”.

Cei doi au mers împreună la clubul de noapte Regine, unde au sorbit șampanie, iar Pelé și-a etalat talentul și pe ringul de dans. Apoi au fost preluați de șoferul lui Pele și duși în apartamentul lui.

„Am făcut dragoste ore întregi, în patul cu saltea de apă din dormitorul lui secret”

„Gardianul de la recepție m-a rescunoscut, după cele patru luni în care am stat acolo, și mi-a zâmbit. Când am ajuns la apartament, m-a dus direct în dormitorul lui și am putut în sfârșit să văd ce era înăuntru. Domnea un pat matrimonial cu saltea de apă, ridicat pe o platformă. A trebuit să urcăm patru trepte.”, rememorează Selma.

„Am făcut dragoste ore întregi, nici nu-mi amintesc să fi adormit. Mi s-a părut ca un vis”, adaugă femeia.

A doua zi, Pelé a surprins-o pe Selma, trimițându-i o sticlă de whisky și una de vin și mesajul că dorește ca ea să călătorească prin lume cu el.

Dar, din moment ce trăia ilegal în Statele Unite, afirmă Selma, asta ar fi însemnat să renunțe la tot. Ea spune că era și îngrijorată de prejudecățile rasiale cu care s-au confruntat ea și Pele.

„Nu am spus nimănui că am rămas însărcinată”

Lucrurile au luat apoi o întorsătură și mai grea când, la șase luni de la începutul relației, Selma a aflat că era însărcinată, dar a pierdut tragic copilul într-un avort spontan.

Au fost o mulțime de reacții negative pentru că era de culoare, unii oameni au fost foarte rasiști ​​în privința asta. De aceea nu am spus nimănui, nici măcar familiei mele, când am rămas însărcinată. Nu am vorbit niciodată despre asta până acum, nu i-am spus niciodată familiei mele. Selma Fonseca:

„Când i-am spus lui Pelé că sunt însărcinată, el a fost foarte fericit, entuziasmat și își făcea planuri. A vrut să se căsătorească și să merg cu el în Europa și Brazilia, dar nu am putut să ies din țară pentru că eram aici ilegal și nu voiam să mă mut înapoi în Brazilia”, explică Selma.

„Când am pierdut copilul, am considerat că este ca un semn că Dumnezeu îmi transmitea să nu mă căsătoresc cu el”, a mai declarat femeia.

„Un an mai târziu, el s-a căsătorit cu cea de-a doua soție”, a adăugat ea.

„Am fost devastată când am aflat că a murit”

După ce s-au despărțit, Selma a ținut legătura cu Pele și chiar l-a revăzut când a reușit să călătorească în Brazilia, după ce s-a măritat cu un american și a obținut cartea verde.

Ea spune că a încercat să-l viziteze în ultimii ani, dar a fost împiedicată de a treia sa soție, Marcia Aoki, despre care spune că a susținut că era prea bolnav pentru a primi vizitatori.

„Am fost devastată când am aflat că a dispărut, dar a avut o viață atât de frumoasă”, a mai declarat Selma Fonseca.

„Era un om cu adevărat amabil, care avea timp pentru oricine îi cerea o poză sau un autograf. Mi-a spus că nu a uitat niciodată de unde a plecat. A crescut sărac, dar nu a uitat niciodată să fie generos și drăguț”, a încheiat Selma Fonseca.

Selma a devenit fotograf pentru petrecerile celebrităților din New York, Hollywood, Coasta de Azur și Caraibe. Poveștile, interviurile și fotografiile Selmei au fost publicate în nenumărate reviste, cărți, emisiuni TV și documentare, inclusiv People, US Weekly, In Touch, Hello!, OK, Daily Mail, Star, Billboard, Rolling Stone, NY Daily News, NY Post, TMZ, Entertainment Tonight, Extra TV, Voici, printre alte publicații de top.

Selma Fonseca. Foto: SelmaFonseca.com

În ianuarie, ea va publica o carte intitulată Partying With Selma: Hollywood’s Brightest Night, cu fotografiile realizate de-a lungul anilor.

Pelé, trei căsătorii, şapte copii

Din prima căsătorie, cu Rosemeri Cholbi, în 1966, s-au născut trei copii: două fete, Kely Cristina (1967) şi Jennifer (1978), şi un băiat, Edinho (1970). Cei doi au divortaț în 1980.

A doua căsătorie a lui Pelé, cu Assiria Lemos Seixas, psiholog şi cântăreaţă de gospel, a avut loc în 1994. Doi ani mai târziu, au devenit părinţii gemenilor, Joshua şi Celeste. Cuplul s-a despărţit după 13 ani împreună.

În 2016, Pelé s-a căsătorit pentru a treia oară, cu Marcia Cibele Aoki, o femeie de afaceri în vârstă de 42 de ani, pe care o cunoscuse la New York în anii 1980 şi apoi o întâlnise din nou într-un lift din Sao Paulo, în 2010.

Flavia, rodul unei aventuri extraconjugale cu jurnalista Lenita Kurtz, s-a născut în 1968 și a fost recunoscută de Pelé în 2002. A refuzat să o recunoască, însă, pe Sandra Machado, născută în 1964, dintr-o aventură cu o femeie de serviciu. Sandra a pierdut lupta cu o boală incurabilă, în 2006.

