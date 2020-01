De Daria Maria Diaconu,

Simona Halep a fost învinsă cu scorul 4-6, 2-6, la capătul unui meci care a durat o oră și 20 de minute.

Aryna Sabalenka o va întâlni în următoarea partidă pe Dayana Yastremska, în timp ce Simona Halep va merge la Melbourne pentru primul turneu major al sezonului 2020.

La sfârșitul partidei cu Simona Halep, Aryna Sabalenka a mărturisit că a fost un meci dificil.

Aryna Sabalenka

“A fost un meci foarte dificil, iar ea a jucat foarte bine. A fost grozav să avem alături atât de multă lume care să ne urmărească! Vă mulțumesc pentru că ați venit să ne vedeți jucând. Am trait clipa azi. Primul meci aici nu a fost prea bun pentru mine și am încercat să stau cât de mult am putut în acel meci. În astfel de partide te simți liber pe terenul de tenis. Eu doar încerc să stau cât de mult cu putință în turneu și să mă bucur de tenis. Mă bucur mult că sunt aici”, a spus Aryna Sabalenka la interviul de la finalul meciului, potrivit Eurosport.

FOTO: Hepta

