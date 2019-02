Belgianca a trecut de Kerber după o luptă întinsă pe durata a trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-1. Halep, 3 WTA, o conduce pe Mertens, 21 WTA, cu 2-0 la general. Elise, 23 de ani, este cu 4 ani mai tânără decât Simona.

Dacă ar fi învins 'Angi' Kerber în semifinale, s-ar fi reeditat finala din 2014 de la Doha, când s-a impus Halep, scor 6-2, 6-3.

'Cu Mertens am jucat de câteva ori și am câștigat, are un stil diferit, joacă mai rapid. Sper să fie și mâine bine, să intru cu încredere, pozitivă și să nu cedez. Îmi doresc tare mult de acum înainte să nu mai cedez', a spus Simona Halep, la TV Digi Sport.