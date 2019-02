„În Franța lucrăm peste 10.000 de medici români și majoritatea am plecat din același motiv. Nu salariile mici ne-au alungat, ci umilințele din spitale și comportamentul discreționar al șefilor. Cazuri precum cel al Ralucăi Bîrsan, care avea o putere că așa decisese șefa de secție Dragu, ne arată de ce pleacă medicii!”

Felicia Alexandrescu, medic la Nisa

Doctorul Felicia Alexandrescu a fost dată afară în 2012 de la Spitalul de Urgență din Ilfov și, după două luni, era în Franța.

Ea practică medicina la Nisa și urmărește dezvăluirile Libertatea despre falsul medic Raluca Bîrsan, pe care o cunoaște pe vremea când aceasta se intitula studentă la medicină „care venea zilnic în spital, ceea ce e imposibil, să fii și student sau rezident și zi de zi în spital”.

Felicia Alexandrescu descrie tabloul complicităților și ceea ce spune ea arată că acest caz e doar maximul patologic al unui cadru mai larg: caracterul medieval, de stăpân-șerb, al Sănătății din România.

Șefii de secție, stăpânii neoficiali ai spitalelor publice, își subjugă medicii mai tineri.

Toată lumea tace, toată lumea se teme, iar cine intră în grațiile stăpînilor își poate permite orice. În cazul Ralucăi Bîrsan, să-și inventeze complet biografia, astfel încât, deși a studiat doar 9 clase, să se pretindă medic!

Un alt medic care a plecat în 2015 de la Spitalul Ilfov descrie același sistem medieval, în care „Raluca se comporta ca un medic, toată lumea se temea de ea și când am semnalat managerului, eu și asistentele am fost stigmatizate”.

Investigație de Mirela Neag, Alexandra Nistoroiu, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

-Doamnă doctor, o cunoașteți pe falsa rezidentă Raluca-Daniela Bîrsan?

-Am plecat sau mai bine spus am fost dată afară de conducerea Spitalul Județean Ilfov în februarie 2012, dar am prins-o destul timp pe această Raluca. Ea venise cu doi în urmă ca studentă, adusă de medicul Roxana Dragu. A devenit apoi medicul Raluca pentru ca acum să văd că era rezidenta Raluca!

-Vă amintiți când a apărut prima dată în spital Raluca?

-Era vară și a stat o lună în spital. Ne-a fost prezentată ca studentă și toți am crezut că se află în luna de practică obligatorie pe care trebuia să o efectueze în spital. A dispărut pentru puțin timp pentru ca să reapară definitiv în toamnă.

-Cum au evoluat lucrurile?

-În 2010-2011, conducerea de atunci a spitalului a reînființat Maternitatea, iar secția de obstetrică-ginecologie a fost modernizată sub conducerea doctorului Adrian Neacșu. Când a fost gata, conducerea l-a îndepărtat de Neacșu, care a fost înlocuit cu doctorița Roxana Dragu, un om supus lor și Consiliului Județean Ilfov. Și rând pe rând, noi, medicii care nu executam orbește ordinele, am fost epurați prin diverse înscenări, cum a fost și cazul meu.

-Despre ce e vorba? Ce v-au reproșat, să nu fugim de subiect, vă rugăm.

-Mi-au făcut referat că internasem în acte un pacient care avea nevoie de analize. În schimb, reclamațiile mele împotriva lor țineau de corupție.

-Mai concret, vă rugăm.

-În octombrie 2011 am acordat un interviu chiar ziarului Libertatea în care am reclamat unele achiziții scumpe și inutile făcute de către spital. Imediat, eu și câțiva colegi care erau de partea mea am fost chemați la Consiliul Județean și ne-au spus să nu mai mergem la ziar că se rezolvă. Săptămâni la rând, în fiecare zi de miercuri, trebuia să fim prezenți la Consiliu. Deja, cei de acolo se amuzau când ne vedeau. Au fost discuții inutile pentru ca apoi, rând pe rând, să fim obligați într-un fel sau altul să plecăm. Pe mine chiar m-au dat afară după ce mi-au înscenat o prostie. Mulți medici extraordinari oncologi, anesteziști au plecat așa.

-Și studenta Raluca?!

-După cum se vede, Raluca ne-a supraviețuit nouă. Era de neatins de atunci. Era un fel de secretar privat al șefei de secție Roxana Dragu. Tria pacienții, îi programa, îi pregătea de operații, vorbea cu ei… Nimeni nu avea curajul să-i zică nimic deoarece Dragu avea o autoritate extraordinară în spital. Probabil că pe acest fond i s-a dezvoltat și imaginația Ralucăi.

-Și totuși, nimeni nu și-a dat seama zece ani de zile că rezidenta Raluca e o escroacă cu 8 clase!!

-Cum să nu-și dea seama, asta e total fals! Toată lumea a știut că nu e medic, dar au tăcut cu toții. O parte, pentru că aveau nevoie de ea, cealaltă parte, pentru că nu a avut curajul să spună nimic fiind vorba de protejata șefei de secție, care a reușit să instituie un sistem de teroare în spital.

-Cum adică au știut, dar au avut nevoie de ea?!

-Simplu. Toți știm că facultatea de medicină nu se face la fără frecvență. La fel și rezidențiatul. Cel mult poți forța o absență pe lună și în facultate și în rezidențiat. Iar ea era prezentă în spital în fiecare zi de dimineața până după-amiaza. Când ești rezident trebuie să parcurgi niște stagii, să dai examene, să ai pontajul la zi în carnet, care e semnat lunar de coordonatorul de rezidențiat și multe altele…

«Nimeni din spital nu a întrebat-o o singură dată în ce spital are postul de rezident… cine e coordonatorul ei… Nu există așa ceva! E evidentă o complicitate extinsă»

-Însă…

-Și încă ceva! Spitalul s-a grăbit să rezilieze contractul cu medicul Raluca Bârsan imediat după ce au văzut că vă interesați de ea. Nu au încercat să verifice ei diploma și nici nu au așteptat publicarea articolului.

-Și de ce totuși au acceptat o asemenea situație în spital?

-Pentru că au avut nevoie de un om ca ea. Umil, care nu pune întrebări și care să le facă treburile mai puțin oneste. Un om cu o educație superioară nu ar fi acceptat așa ceva. După cum au și declarat deja unii, rezidenta Raluca avea misiunea de a informa pacientele care sunt regulile spitalului. Câți bani și cui să fie dați… Iar tot personalul din spital a fost instruit să i se supună. Așa ceva nu am mai auzit pînă acum!

-Iar această femeie cu doar 8 clase a ajuns să opereze!

-Nu cred că a avut vreodată bisturiul în mână. A fost lăsată să se ocupe de piele, cum zicem noi, adică să facă suturile. Și cu timpul a învățat să coasă. Chiar și atât e inacceptabil ce s-a întâmplat aici.

-În ce spital lucrați acum?

-În februarie 2012 am fost dată afară de la Spitalul Ilfov, iar două luni mai târziu eram deja în Franța și de atunci lucrez într-un spital din Nisa, unde am o carieră strălucită.

-De la Ilfov direct în Franța?!

-Până atunci doar cochetam cu ideea de a pleca în străinătate pentru că nu doream să mă îndepărtez de familie. Mizeriile trăite la Spitalul Ilfov m-au convins însă că nu mai merită să mai rămân în acest sistem medical defect.

«L-am auzit pe doctorul Blendea spunând „patronul nostru, Consiliul Județean Ilfov”. Acest om, care a trecut prin toate funcțiile de conducere din spital, folosea aceeași expresie și în urmă cu zece ani. Aceasta e mentalitatea celor ca el. Ei nu realizează că spitalele publice aparțin pacienților»

-Sunteți în România?

-Da, mă aflu pentru câteva zile în țară și nu-mi vine să cred că am prins exact scandalurile cu medicii falși, cu rezidenta Raluca. Cât de mult s-a degradat sistemul medical românesc!

Al doilea medic plecat din spital în 2015: «Un copil a murit și tatăl m-a amenințat cu extinctorul strigând că rezidenta Raluca e mai bună decât mine!»

Libertatea a discutat și cu un alt doctor care a plecat din Spitalul Județean de Urgență Ilfov. E medicul ginecolog G., care preferă ca numele său să nu fie dezvăluit.

-Doamnă doctor, când ați plecat din Spitalul Județean Ilfov?

-Am decis să plec din acel spital în 2015, în urma unui conflict cu managerul de atunci, dar și cu șefa secției unde lucram, doctorița Roxana Dragu.

-De ce?

-Eram în 2014 într-o zi de gardă și pe la orele 18:00, când mergeam prin saloane, o văd pe rezidenta Raluca vorbind cu pacientele fără să fiu anunțată. Nu era normal pentru că pe timpul gărzii e responsabil medicul de gardă și nimeni nu face nimic fără știrea acestuia.

-Asta a fost tot?

-Nu. În aceea zi am avut un caz mai deosebit, a venit la spital o gravidă, pacientă de-a doctoriței Dragu, se afla în a 37-a săptămână de sarcină. Dacă tot venise, am zis să o internez și să monitorizez activitatea fătului. După 2-3 ore fătul a murit, iar soțul femeii a făcut scandal, m-a agresat cu extinctorul și urla că rezidenta Raluca e mai bună decât mine. A venit poliția, s-a bărbatul a fost reținut. După ce atmosfera s-a calmat, am făcut un referat către manager și am reclamat prezența rezidentei Raluca în preajma pacientelor fără ca eu să fiu anunțată.

-Și ce s-a întâmplat apoi?

-Exact inversul normalului. Eu și toate asistentele și infirmierele care au fost martore și care au semnat reclamația, am fost stigmatizați și terorizați de șefa secției și de conducerea spitalului. Eu, una, nu am rezistat și am decis să plec. Acum am cabinetul meu.

-Iar rezidenta Raluca a rămas.

-Da. Nimeni nu avea nevoie să se ia de ea. Era o persoană foarte importantă în spital.

-Ministrul Sorina Pintea a declarat în conferința de presă de luni că la spital a fost depusă în 2015 o reclamație privind documentele Ralucăi Bârsan și că nu s-a făcut nimic. Știți ceva în acest sens?

-Nu știu ce s-a întâmplat cu reclamația noastră. Dar toți cei care nu ne aflam în tabăra lui Dragu am bănuit că rezidenta Raluca nu e în regulă. Din cauză că m-am luat de aceasta, mi-a fost făcută viața un calvar și am plecat. Dragu și Raluca erau nedezlipite și de neatins.

