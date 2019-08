De Viorel Tudorache,

Nicole Gibbs pare adversara perfectă pentru ca Simona să scape de coșmarul eliminărilor din turul I la ultimele două ediții ale turneului de la Flushing Meadows. Halep are 1-0 la ”directe” și se simte în formă.

”Simt că am jocul potrivit și condiția fizică necesară pentru a câștiga un turneu de Mare Șlem, întrucât deja am reușit acest lucru de două ori. Încă muncesc, încă sunt motivată să câștig turnee.

În perioada recentă am început să mă simt din ce în ce mai des că sunt capabilă să reușesc acest lucru. După victoria de la Wimbledon, încrederea mea este la cote înalte, dar acest lucru nu înseamnă că va fi la fel și în această săptămână”, a declarat Simona Halep pentru siteul oficial al Openului american.

Nu simt presiunea de a realiza ceva măreț. Ce vine acum, vine ca un bonus”

Simona Halep, locul 4 WTA

”Nu mă gândesc la trofeu”

Fostul lider mondial rămâne însă cu picioarele pe pământ, conștientă că va avea de trecut prin multe capcane.

”Nu vreau să-mi desemnez așteptări clare de la mine. Vreau să o iau zi cu zi și să văd cât de bună pot să fiu în fiecare competiție pe care o joc. Nu e ușor însă să încep un Grand Slam și să mă gândesc la trofeu.

Niciodată nu am făcut asta. Doar merg acolo, dau tot ce am la fiecare meci pe care îl joc. Dacă lucrezi din greu, ai o șansă mai bună la victorie. Așadar, asta este mentalitatea mea și o voi păstra pentru totdeauna”, a mai spus Halep.

Copleșită de atmosferă

Simona nu este prea familiarizată cu atmosfera de la US Open. ”Încep să mă obișnuiesc tot mai bine cu atmosfera de la New York City. Încerc să mă ajustez cât mai mult la acest mediu. E gălăgios, e diferit, sunt mulți oameni în jur. Mi-ar plăcea aici, ca spectator. Ca jucătoare însă e un pic mai greu pentru mine, dar mă acomodez de la an la an tot mai bine”, s-a plâns Halep.

”Nu sunt prietenă cu Bianca”

Jurnaliștii prezenți la turneul de tenis US Open 2019 au fost curioși să afle de la Simona Halep în ce relații este cu Bianca Andreescu, 19 ani, jucătoarea canadiană cu origini românești. ”O cunoști destul de bine pe Bianca. Obișnuiți să vă antrenați împreună. Cum o vezi anul ăsta?”, a întrebat un reporter.

”Doar o dată ne-am antrenat amândouă”, a răspuns mirată Simona. ”Întotdeauna am spus că este o luptătoare și nu renunță. Nu am conexiuni cu ea, nu suntem prietene. I-am spus cu câțiva ani în urmă să treacă la tenisul profesionist, pentru că are puterea să facă asta. Atâta tot. Nu este meritul meu.

E o jucătoare bună și sunt sigură că poate câștiga mai multe meciuri. La Toronto, ne-am întâlnit pentru câteva secunde și m-a felicitat pentru titlul de la Wimbledon. Este o persoană de treabă și îi urez succes!”, a continuat Simona Halep, care ar putea juca în optimi cu Bianca Andreescu.

Programul românilor

Luni, 26 august

Turul 1, feminin

Monica Niculescu – Daiana Yastremska

Ana Bogdan – Harriet Dart

Turul 1, masculin

Marius Copil – Ugo Humbert

Marți, 27 august

Simona Halep – Nicole Gibbs

Mihaela Buzărnescu – Andrea Petkovic

Sorana Cîrstea – Katerina Siniakova

Citeşte şi:

Simona Halep, jucătoarea cu cele mai bune rezultate la turneele de Grand Slam în ultimii patru ani

Simona Halep, într-o postură inedită cu fostul ei antrenor, Darren Cahill. „Este pentru prima dată”

Tenis pe înțelesul tuturor – care sunt regulile jocului de tenis

GSP.RO Explicația transformării lui Alexandru Tudor: „La 20 de ani era o persoană normală. S-a schimbat complet după acea vizită”