De Ciprian Iana,

Sportiva din Constanța și-a motivat acesată decizie prin faptul că în anul2020 își va canaliza toate resursele pentru o evoluție bună la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo (Japonia).

”După discuţii multe cu echipa, am ales Olimpiada, am decis că voi juca la Olimpiadă şi, pentru acest lucru, ca să fiu capabilă şi aptă sută la sută în mintea noastră cu pregătirea, am ales să joc doar Olimpiadala anul şi o voi face cu mândrie şi cu mare onoare”, a anunțat, vineri, Simona Halep.

Aceasta a adăugat: ”O decizie foarte grea pe care a trebuit să o iau, dar a fost cel mai bine pentru noi toţi ce am hotărât cu echipa. Oricum, sunt alături de echipă totdeauna când joacă. Atenţie, nu este o retragere de la Fed Cup, este doar anul de Olimpiadă, unde am ales să joc Olimpiada”.

Echipa de Fed Cup a României va întâlni Rusia în perioada 7-8 februarie 2020, la Cluj-Napoca, în Grupa Mondială.

Echipa care câștigă această întâlnire se va număra printre cele 12 naționale care își vor disputa titlul de campioană, turneul final urmând a avea loc în perioada 14-19 aprilie 2020, la Budapesta.

