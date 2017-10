Simona Halep a primit trofeul pentru primul loc WTA: ”13 e numărul meu norocos!”. Simona Halep n-a plecat cu mâna goală din Singapore, chiar dacă nu s-a calificat mai departe de faza grupelor de la Turneul Campioanelor.

Simona Halep a devenit a 13-a jucătoare din circuitul WTA care încheie anul pe locul 1. Ea a fost recompensată cu un trofeu, dar și cu un inel de la o celebră companie de bijuterii.

Simona Halep a primit trofeul pentru primul loc WTA: ”13 e numărul meu norocos! Toată munca mi-a fost răsplătită”

„Sunt foarte încântată și emoționată, este o onoare să fiu a 13-a jucătoare care termină anul pe primul loc. 13 e numărul meu norocos. Toată munca din acest an mi-a fost răsplătită. Am fost foarte dezamăgită și tristă pentru finala de la Roland Garros, dar am revenit mai puternică și am jucat din ce în ce mai bine.

Este imens ce am obținut acum pentru România, este o țară mică și sunt prima jucătoare din România care devine lider mondial„, a spus Halep în cadrul ceremoniei în care a primit trofeul pentru numărul 1 WTA.

„M-am simțit foarte mândră de mine pentru că Roger a vorbit despre mine așa și îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Roger și Rafa au avut un sezon incredibil.

Este fantastic că Roger și-a revenit după problemele medicale, iar reverul lui este incredibil. Îmi place că Rafa luptă până la final și apreciez efortul lui, am văzut foarte multe meciuri jucate de el”, a adăugat Simona Halep.

