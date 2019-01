Soția unui fotbalist, bombardată cu emoticoane în formă de penis pe Instagram. Care a fost reacția ei

View this post on Instagram

Was viele Männer denken, wenn sie Instagram öffnen: Ohhh! Ein öffentliches Profil von einer Frau! Ich bombardiere sie mal ganz viele Herzchen und Küssen!????Ahhh und ganz bestimmt will sie auch sehr gerne mein Geschlechtsteil sehen. Also schicke ich ihr schnell noch ein paar Penis-Bilder, um ihr den Tag zu versüßen!??? Oh! Da ist ja auch eine Geschäfts-Nummer.?Ich rufe sie einfach mal alle 3 sek an, sie hat garantiert Lust und Zeit ein wenig zu plaudern! Huch, meine Nummer wurde wohl blockiert….das war aber bestimmt nur ein Versehen und ich probiere es einfach weiter mit unterdrückter Nummer. Ahhhh und noch eine Idee!? Da steht ja eine Adresse im Impressum, wie super schön! Das bedeutet sie freut sich bestimmt, wenn ich ihr was schicke.?Sie ist zwar verheiratet, aber ganz bestimmt liebt sie es auch mal von jemand Fremden einen Blumenstrauß geschickt zu bekommen! ? Ich bin wirklich ein klasse Typ ??, sie muss mich echt toll finden! NEIN! Einfach nur NEIN! (Fast) keine Frau findet so etwas auch nur annähernd toll! Auch wenn es ganz bestimmt nur lieb gemeint ist, ihr Lieben Männer, tut es nicht! Es ist gruselig, beängstigend und belästigend!!!? Aber so ist das nun mal im Social Media und es gibt 2 Möglichkeiten damit umzugehen. Möglichkeit 1: Sich soweit es geht aus den sozialen Netzwerken zurückziehen.??‍♀️Möglichkeit 2: Das ganze soweit es geht akzeptieren und mit Humor nehmen! Herzchen und Küsschen an euch, Sara??????????????❤️????