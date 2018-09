Soții Adriana și Adrian Ploșniță, sute de kilometri de dragoste și alergare. Au participat la UTMB.

Adriana și Adrian Ploșniță. Soț și soție. Ultima cursă de alergare pe care au făcut-o împreună a fost Ultra Trail du Mont Blanc, un ultramaraton de 170 de kilometri lungime.

O nebunie de moment? Nu, familia Ploșniță aleargă cursele 'uriașe' împreună de câțiva ani! Indiferent de lungime, că are 105 kilometri cum e Ciucaș X3 sau 100 kilometri cum e Transylvania 100k, cei doi ajung la final destul de repede, Adriana fiind printre primele fete la individual la cursele din țară.

'Niște prieteni comuni mi-au făcut cunoștință cu Adrian când am venit la facultate în Sibiu. În 2013, ne-am gândit să ieșim să alergăm amândoi în parc. Și așa am început nebunia asta. M-am și lăsat de țigări atunci', își reamintește alergătoarea care a făcut facultatea de inginerie mecanică.

Adriana spune că chiar dacă se încurajează pe parcursul curselor, nu are nevoie de ajutor din partea soțului. 'Avem bagaje de aceeași greutate, fiecare își duce echipamentul, apa, hrana, frontala, bețele, așa e normal. Să știți că nu mă cară în spate!', spune sportiva râzând. 'Vorbim pe traseu, când ne e mai greu ne încurajăm. De obicei, eu sunt mai plângăcioasă. Ne mai și certăm câteodată, că te mai enervezi pe munte, dar la finiș totul e bine', adaugă ardeleanca născută la Avrig.

În luna de miere, un maraton montan de 44 de kilometri

Chiar dacă a participat la curse de 100 sau 120 de kilometri, familia Ploșniță a fost în Franța pentru a lua startul la primul lor ultramaraton de 170 de kilometri, distanța fiind resimțită din plin. O cursă care are startul la 18.00 și pe care mulți o termină după ce petrec două nopți prin Alpi.

'În a doua noapte, am avut momente grele, alergam și ațipeam în același timp. A trebuit să stau pe jos, am dormit 10 minute, m-am trezit ca nouă. Mai mult, la kilometrul 78, am vrut să renunțăm. Îmi era foarte greu pe urcări. Am stat cam o oră acolo să ne gândim ce facem, ceea ce e cam mult, și până la urmă ne-am decis să continuăm. O să revin pentru a-mi lua revanșa, pentru un rezultat mai bun', povestește sportiva de 29 de ani care a terminat cursa pe locul 84, după 42 de ore, 14 minute și 5 secunde (cu același timp, Adrian a fost al 352-lea băiat)!

Cei doi decid împreună la ce curse să alerge și poate așa cum era de așteptat au hotârât să-și facă luna de miere în funcție de o competiție, de un maraton montan, Olympus Marathon (100 de kilometri), unde Adriana a ocupat locul 3.

'Alergăm împreună la antrenamente și în cursele lungi unde avem cam același ritm. În rest, fiecare pe cont propriu. Asta pentru că pe traseele mai scurte îmi place să stau aproape de fetele de pe primele locuri, mă demoralizez dacă știu că trebuie să recuperez și nu știu pe unde sunt cele din fața mea', a adăugat Andriana.

Urși, lupi și râși, prin munți

Chiar dacă este născută la poalele Făgărașilor, Adriana nu prea a urcat pe munte înainte de a se apuca de alergare. Acum se duce foarte des, la fiecare două – trei zile: 'Îm place mai mult să urc, la coborâre mai am de învățat, trebuie să mai îmi înving și frica. Am întâlnit și urși, și lupi, chiar și un râs, era la vreo 20 de metri, pe cărare, urcam spre Bârcaciu. Ursul, l-am văzut când urcam de la Turnu Roșu spre Suru și pe valea Cerbului, în Bucegi'.

Adriana Ploșniță, rezultate ultramaratoane

Ciucaș X3 (105 km), 2015, 16:36:12, Locul 1

Ciucas X3 (105 km). 2016, 16:42:36, Locul 2

Transylvania 100 (100 km), 2016, 22.28.00, Locul 2

Transylvania 100 (100 km), 2017, 21.28.34, Locul 1

Maraton 7500 (90 km), 2017, 23.19.22, Locul 3 (echipă cu Adrian)

Lavaredo Ultra Trail (120 km), 2018, 18.51.09, Locul 23

UTMB (170 km), 2018, 42.14.05, Locul 84