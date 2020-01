De Ciprian Iana,

Tehnicianul suedez a vorbit pentru handbollskanalen.se despre modul în cafre a fost ”debarcat” din funcție, în cadrul Comisiei Tehnice a Federației Române de Handal, care a avut loc pe 6 ianuarie 2020.

”Am venit cu Raportul de la Campionatul Mondial, pe care l-am dat tuturor antrenorilor şi conducătorilor federaţiei. Am întrebat daca l-au citit, nu au făcut-o. Aşadar, Cristina Varzaru a trebuit să citească rezumatul de trei pagini. Textul a descris puţin ce s-a întamplat la Campionatul Mondial, schimbările din componenţa echipei şi cum am crezut că vom merge mai departe cu echipa naţională”, a dezvăluit Ryde.

Acesta a continuat: ”Înainte de a discuta despre viitor, criticile au început să se înteţească. Bogdan Burcea (n.r. – antreor SCM Craiova) a susţinut că am jucat defensiv în mai multe meciuri. Apoi, a început să mă critice Tadici. Că nu vorbesc şi limba română, că am fost prea liniştit”.

Conform lui Ryde a urmat apoi o ”expunere de şapte minute, că sunt suedez şi că am pierdut cu Suedia, s-a spus că i-am oferit un loc în turneul preolimpic. Apoi, Bogdan Burcea a ridicat mâna şi a sugerat că România trebuie să schimbe antrenorul. A propus un vot, în care 11 dintre antrenori trebuiau să-şi exprime opţiunile. Şapte persoane au votat ca eu să plec”.

Tehnicianul suedez se consideră o victimă, precizând: ”Am fost condamnat, dar nu am spus nimic. Le-am transmis doar Noroc în viitor, ştiţi ce responsabilitate aveţi. Asiguraţi-vă că bateţi Muntenegru! Am zâmbit, am dat mana cu preşedintele Dedu şi apoi am părăsit încaperea şi am plecat cu un Uber la aeroport”.

Dintre persoanele care ”i-au purtat sâmbetele”, Tomas Ryde l-a menționat explicit pe Gheorghe Tadici, la rândul său fost selecționer al României.

”La scurt timp dupa întâlnire, în mass-media din Romania a apărut informaţia despre plecarea mea, un titlu a sugerat că eu as fi spus: Nu veţi învinge Muntenegru! Mai târziu le-am scris jucatoarelor pe WhatsApp şi sms şi le-am explicat că nu a fost adevărat şi că le doresc mult noroc.

Tadici are contacte bune în presă şi cu ajutorul ei vrea să îşi recapete puterea şi influenţa asupra echipei naţionale. E vorba de politică. În Romania, handbalul si politicul sunt doua lucruri foarte bine împletite”, conchis Ryde.



