”Mă simt bine, m-am antrenat foarte bine după Fed Cup, meciurile din Franța m-au ajutat foarte mult la încredere, consider că sunt pregătită pentru acest sezon de zgură, însă nu am de unde să ştiu cum va fi. Este cea mai bună parte a anului pentru mine şi sper ca şi anul acesta să fie la fel.

Am fost acasă cu familia şi am stat cu cei dragi foarte mult timp, mi-am reîncărcat bateriile şi sunt gata să plec, sunt pregătită. Turneul de la Madrid este unul special pentru mine. Am câştigat de două ori, totul este special şi mă simt ca acasă.

Mi-a plăcut tare mult de fiecare dată să joc la Madrid, terenul este foarte bun, vin mulţi prieteni să mă susţină şi este un loc special, de aceea am şi jucat bine în trecut”, a declarat Halep, pentru Telekom.

Întrebată și despre turneul de la Roma, din perioada 13-19 mai, Halep a spus: ”Sper şi anul acesta să joc finala, dacă se poate, dar este un sezon greu şi nu vreau să spun nimic dinainte”.

Perioada următoare va fi una extrem de importantă pentru fostul lider mondial. Halep are de apărat nu mai puțin de 2.800 de puncte la turneele de la Madrid, Roma și Roland Garros.

În 2018, Halep a jucat finală la Roma, pierdută în fața Elinei Svitolina, în timp ce la Madrid s-a oprit în sferturi anul trecut, învinsă de Karolina Pliskova.

Simona Halep și-a făcut apariția pe aeroport cu o pereche de adidași ieșiți din comun, care au costat-o 790 de euro. Adidașii au un aspect din fabrică de „murdar/uzat” și fac parte din noua colecție a celebrului brand GUCCI.

Simona Halep petrece în cluburile de pe litoral în vacanța de Paște. Ținută de mii de euro purtată de sportivă pentru o ieșire cu ”fetele”

Citiți și