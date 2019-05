Pe urmele filmului care a șocat internetul. Femeia cu copil în brațe bătută în autogara din Zalău povestește prin ce a trecut

Filmări șocante circulă pe net, ne provoacă indignarea, ne împart în pro și contra și apoi dispar, făcând loc altor senzații.

Jurnalista independentă Diana Meseșan, care lucrează pentru site-ul cultural Scena 9, a documentat pentru cititorii Libertatea ce s-a întâmplat cu personajele unei astfel de întâmplări.

Acum fix o săptămână, în joia de dinaintea Paștelui, în autogara din Zalău, un șofer a bătut o femeie cu un copil în brațe, până a rupt coada de la mop pe ea !

Femeia e romă, nevoiașă și, până la ziaristă, nimeni n-a căutat-o să o întrebe ce s-a întâmplat sub ochii tuturor.

Asta, deși lumea s-a divizat la extrem, unii acuzându-l pe șofer, alții demonizând-o pe mamă, care, pe parcursul agresiunii, și-a pus copilul în față, ca să-l determine pe bărbat să oprească loviturile.

Florica, tânăra bătută, are 25 de ani și provine dintr-o familie cu nouă copii. Părinții nu au dat-o la școală niciodată. La 13 ani au măritat-o cu un băiat cu un an mai mare. Acum are cinci copii.

Ea a ajuns în Zalău venind la Spitalul Județean de Urgență Zalău și apoi la Spitalul de Boli Infecțioase să vadă dacă doi dintre copii nu au rujeolă.

O înregistrare intrată în posesia jurnalistei arată cum Florica a vrut să călătorească înapoi din Zalău în Hereclean, spre Șimleul Silvaniei, iar șoferul firmei Cento n-a vrut s-o ia, a repezit-o, ea l-a înjurat și de aici a fost snopită în bătaie.

Unul dintre băieți era în brațele ei, celălalt se uita la ea cum era bătută.

Aceasta este prima parte a poveștii descoperite în Sălaj de Diana Meseșan.

Joia patimilor care (nu) contează

de Diana Meseșan (Scena 9)

În seara de joi, 25 aprilie, un șofer de la o firmă de transport local a lovit cu o coadă de mop o femeie romă care ținea în brațe un bebeluș, în autogara din Zalău. Nu a intervenit nimeni. Un călător a filmat bătaia cu telefonul, prin geamul unui microbuz, iar apoi a distribuit filmarea pe net. A preluat-o un ziar local și în câteva ore a devenit virală.

Ce se vede în filmarea de 15 secunde: șoferul se îndreaptă spre femeie furios, ținând în mână coada de lemn a unui mop. Femeia ridică o sticlă de plastic ca să se apere, în timp ce cu cealaltă mână încearcă să își țină copilul la piept. Scapă sticla. Bărbatul o lovește peste picioare cu coada de lemn. O mai lovește încă o dată. Femeia dă cu geanta spre el, fără să îl atingă, urlând «Mi-ai lovit copilul, mă! Mi-ai lovit copilul, mă!» Șoferul face un pas înapoi, femeia își prinde copilul cu ambele brațe, ca și când ar vrea să îl oprească pe bărbat punând copilul în față. Dar bărbatul nu se oprește și mai lovește o dată. Coada de mop pare că se rupe de copil sau asfalt, nu e clar în imagini. În depărtare se văd câțiva oameni care privesc scena.

Vinovații, conform internetului: șoferul, martorii pasivi, cerșetorii, femeia

Mânia colectivă pe social media s-a îndreptat mai întâi împotriva șoferului, portretizat ca un monstru.

„Ce jeg. Sper să fie identificat, concediat și sancționat cu pedeapsa maximă impusă de lege”, a comentat cineva pe YouTube.

Apoi i-a țintit pe cei care au privit toată scena fără să intervină: „DOBITOCULE CARE FILMEZI…DE CE NU INTERVII ???!!!”.

Dar foarte repede, agresivitatea s-a canalizat spre femeia bătută: că și-a folosit copilul pe post de scut, că era la cerșit, că avea cârpe în loc de copil.

Mulți explicau că victima în povestea asta nu e femeia bătută. Adevărata victimă ar fi orașul invadat de cerșetori. În ochii lor, violența șoferului era justificată.

Am vrut să înțeleg ce s-a întâmplat în seara de 25 aprilie. Cine e femeia ale cărei țipete de disperare s-au auzit în autogara din Zalău și, mai apoi, pe zeci de mii de telefoane? De ce nu i-a luat nimeni apărarea? De ce mila pe care o ai față de o persoană agresată a fost aproape nulă în cazul ăsta? Cine e șoferul și de ce a lovit o femeie cu un copil în brațe?

24 de ore după: „Nu am văzut”

La puțin timp după incident au apărut primele zvonuri că șoferul ar fi angajat al companiei Tur Cento Trans, un operator de transport cu un profit net de 7,7 milioane de lei (1,6 milioane de euro) în 2017 și cu sediul social în satul Bădăcin, județul Sălaj.

Compania a ieșit cu o declarație pe Facebook vineri după-amiază, pe 26 aprilie, anunțând suspendarea șoferului.

„În urma incidentului din Autogara Internațională Tur Cento Trans Zalău, din seara zilei de 25.04.2019, conducerea societății a decis convocarea Comisiei Interne Disciplinare, conducătorul auto urmând a fi suspendat din funcție până la clarificarea tuturor aspectelor. Conducerea Tur Cento Trans dezaprobă astfel de manifestări, asigurând persoanele interesate că se vor dispune toate măsurile cuvenite în acest caz”.

Am ajuns în autogara din Zalău vineri, pe la ora 19.00. Trecuseră doar 24 de ore de la scena de bătaie, dar nimeni nu știa nimic.

„Nu am văzut, că eram aici”, spune angajatul unei alte firme de transport, al cărui birou dă chiar spre curtea unde a avut loc bătaia.

„Nu îmi trebuie mie probleme”, explică o angajată Cento.

Spune că a fost în concediu și că ea nu vrea să se bage. A mai venit cineva să întrebe de caz, adaugă femeia, iar poliția a sunat.

Doar a sunat sau a venit cineva de la poliție? „Nu o fost poliția. O sunat”.

Mai mulți șoferi Cento spun că au auzit de incident, dar că nu știu cine e șoferul respectiv.

„O bătut-o rău, cu o bâtă”

Întreb și la sala de jocuri de lângă autogară. ”Nu am auzit nimic”, vine răspunsul instant al unui angajat. Un altul intervine: „Da îți inventez eu o poveste”. După câteva minute reiese că au văzut, de fapt, filmarea.

– „Ăștia, mai ales aici în zona autogării, te sufocă. Țiganii ăștia. Îi plin. (…) Îs sătui și ăștia de ei. Probabil tătă ziua îs pe acolo”, zice unul dintre angajați.

– „Da’ ai văzut?”, îl întreabă un băiat din sală.

– „Am văzut”, răspunde plictisit angajatul.

– „O bătut-o rău, cu o bâtă”.

– „Tăt timpu-s p-aici. Mai ales pe zona asta îi plin”.

Coleg: ”I-a zis să aștepte afară până când pornește. Put, îs nespălați”

În cele din urmă dau de un șofer mai prietenos, care acceptă să stăm de vorbă. Nu a fost de față, dar spune că a povestit cu colegul în cauză și cu alți călători care au asistat la scenă.

„Și nici nu o lovit-o. Cum să vă spun. Să vă spun așa pas cu pas cum o fost”.

Scenariul prezentat de angajat e următorul. Femeia ar fi vrut să meargă spre Hereclean, un sat de pe ruta Zalău – Șimleul Silvaniei. Șoferul a acceptat să o ia, dar i-a zis să aștepte afară până când pornește. „Put, îs nespălați, ți-i rușine de oameni până la urmă”, îmi explică angajatul.

Femeia s-ar fi enervat pentru că trebuia să aștepte afară. „I-o spart oglinda, colțul de la stop, de la semnalizare. (…) I-o blestemat și familia, și copiii. Acum, că ne înjură pe noi, treacă meargă, dar de copii te doare până la urmă”.

Mai spune că femeia l-a lovit pe colegul lui cu o sticlă în cap, dar explicațiile lui sunt cam confuze și se contrazic.

Un coleg crede că șoferul a fost în legitimă apărare

– „Deci, ea l-o lovit aici?”, întreb.

– „Da, aci la cap”, răspunde el.

– „Are urmă?”

– „L-o lovit cu un flacon. Nu l-o lovit, că s-o tras. O fost polițist înainte. S-o ferit. Și de acolo o luat mopul ăla și s-o dus la ea. Să îi deie s-o intimideze, să se ducă de aici”.

– „Nu l-o lovit efectiv, numai o dat spre el?”

– „L-o frecat un picuț”.

– „Da nu are urmă sau ceva?”

– „I se vede un picuț julitura la cap”.

Din punctul său de vedere, colegul lui s-a apărat.

„Nici nu poți să stai acolo capră, să te ieie la mișto nu știu cine. Și totuși o fost polițist omul o viață întreagă. Și să stai să te ieie la mișto o cerșetoare. Că la urma urmei, aia e”.

De femeia bătută îmi spune că ar avea în jur de 45 de ani, că era la cerșit în autogară și că e din Romita, o comunitate de romi foarte săraci care vin la cerșit în Zalău.

„Voia doar să călătorească cu microbuzul”

Femeia are 25 de ani și este din Cuceu, un sat ce aparține orașului Jibou, spune Maria Sorina Cristea, purtătoare de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj.

Mai multe surse arată că șoferul nu a vrut să o ia deloc la cursă pe femeie. În filmarea postată pe net se aud pe fundal comentariile celor care privesc scena de bătaie: „Apoi datoria-i s-o ducă, nu? Și ce dacă are copil?”.

Un martor a declarat pentru un ziar local: „Doamna avea doi copii, și cel din brațe nu era păpușă, așa cum spun unii. Atunci femeia nu era la cerșit. Voia doar să călătorească cu microbuzul și nu a fost deloc agresivă până când șoferul a început să o lovească. Nu a primit-o în microbuz pentru simplul motiv că era țigancă și mirosea… e vorba de microbuzul care duce la Șimleu”.

Dialogul șofer-femeie, așa cum a fost

O înregistrare audio făcută de un pasager, pe care am primit-o în privat, surprinde cele câteva secunde înainte ca bărbatul să coboare din mașină și să ia mopul din portbagaj.

– „Trebe să mă duc. Stai cuminte, nu gândi că mă tem de tine”, spune femeia.

– „Cobor la tine, dă-te jos! Du-te!”, se aude vocea șoferului.

– „Oricum, nu mă tem de tine, du-te în pizdă”, îi răspunde aceasta.

[Se aude un zgomot puternic și vocea lui „Du-te de-aci!”]

– „Că stai mă, omule! Ce-ți trebe? Ce ai mă, omule? Ce ai mă, omule? Ce te doare? Ce ai mă? Nu merg de aci până nu vine poliția”, se aude femeia.

Ce se poate reconstitui din șirul evenimentelor: șoferul nu a vrut să o ia la cursă, ea a insistat, bărbatul a amenințat-o, iar femeia l-a înjurat drept răspuns. A împins-o din mașină, dar ea a spus că nu pleacă din autogară până nu vine poliția. A urmat bătaia cu coada de mop.

„Ieri m-o bătut un domn”

Anul acesta, Joia Patimilor a căzut pe 25 aprilie pentru creștinii ortodocși. Se comemorează spălarea picioarelor ucenicilor de către Hristos și începutul Patimilor prin vânzarea lui Iisus.

În aceeași zi, Florica a împlinit 25 de ani. Femeia are un zâmbet trist, riduri adânci pe frunte, părul vopsit blond. La piept îl ține legat cu o eșarfă pe David, care nu a împlinit încă un an.

– „Ieri o fost ziua ta?”, o întreabă un bărbat mai în vârstă care stă la aceeași masă și ne aude discuția.

– „Da”.

– „Și a mea”, zice el.

– „Și ieri m-o bătut un domn”, îi spune fata.

Întâi și-a dus copiii la spital, apoi a ajuns la autogară

Florica e dintr-o familie cu nouă copii. Părinții nu au dat-o la școală niciodată. Tatăl ei era ciurdar, păzea turme de vaci.

La 13 ani au măritat-o cu un băiat cu un an mai mare. Acum are cinci copii, iar soțul ei e la pușcărie. Așa că trebuie să se descurce singură.

De ziua ei, Florica a chemat ambulanța pentru doi dintre băieți, suspecți de rujeolă: David și Moise. Mașina a dus-o mai întâi la Spitalul Județean de Urgență Zalău și apoi la Spitalul de Boli Infecțioase. Unei farmaciste i-a fost milă de copii și a plătit ea tratamentul.

Florica a vrut să ia apoi microbuzul spre satul Hereclean, dar șoferul nu a primit-o, spune femeia. Nu i-a dat explicații.

”Zic, șefu’, da’ de ce? Am vorbit fain, de ce nu vrei să mă iei? Că ia, zic, vin de la spital și stau noaptea cu copiii pe aici pe drum”, povestește femeia.

Îmi arată vânătăile de pe genunchi. ”M-o luat la bătaie de pomană”. Unul dintre băieți era în brațele ei, celălalt se uita la ea cum era bătută.

Florica spune că la un moment dat a pus copilul în fața ei, pentru că s-a gândit că așa o să înceteze să dea în ea.

”Dacă nu mă apăram cu copilul, îmi rupea picioarele”.

E gestul pentru care au criticat-o mulți pe internet, că s-ar fi folosit de copil, în loc să îl protejeze. Au fost însă unii care au înțeles-o și i-au luat apărarea.

O întreb cum au reacționat oamenii din microbuz. „O stat în microbuz. Nimeni nu s-o băgat. Până o venit o romă de-a mea, o doamnă de-a mea, și s-o băgat ea”.

Doar altă femeie sărmană a sărit pentru Florica

Nu o cunoștea pe Mândra, femeia care a intervenit pentru ea.

Mândra stă cu familia ei într-un cătun de lângă Zalău, unde sunt instalate niște containere din panouri sandwich pentru familii foarte sărace. În ziua aceea, Mândra venise în Zalău să vândă flori.

Era pe trecerea de pietoni, la câțiva metri de autogară când a început conflictul. A venit spre scena bătăii strigând „Las-o, o omori, polițiaaaaaa, ajutooooooor!”

Bărbatul s-a urcat în microbuz și a pornit motorul. Mândra s-a dus la Florica, care plângea și i-a dat niște apă. Medicamentele copiilor erau împrăștiate pe asfalt. Căzuseră când Florica a dat cu geanta spre șofer să se apere.

Florica povestește că a sunat la 112, zicând „Doamnă, te rog frumos să trimiți tu pe cineva aici că o sărit un domn de la cursă și m-o bătut și pe mine, și pe copil”.

Dar operatoarea i-ar fi spus „Că ce facem, facem gălăgie? Facem scandal? Și nu o vrut să vie nimeni”. Mândra ar fi luat apoi ea telefonul, încercând să explice ce se întâmplă, dar nu a venit nimeni.

„Am trecut peste limitele fricii, așa milă mi-o fost”

Am întrebat-o și pe Mândra cum s-au desfășurat lucrurile. Femeia mi-a zis că Florica era speriată, țipa la telefon și nu spunea decât „m-o bătut un om”. Atunci i-a luat ea telefonul din mână să vorbească, dar operatoarea a spus că dacă au pățit ceva, să se ducă să depună plângere.

Am întrebat-o dacă nu i-a fost frică să se bage pentru femeia bătută, când nimeni altcineva nu a intervenit. „Am trecut peste limitele fricii, așa milă mi-o fost de ea”.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj au spus că nu au fost solicitați de la 112 să intervină în acest caz.

Florica a mers în ziua următoare să depună plângere. Polițiștii au deschis dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Sâmbătă la prânz, la aproape două zile de la incident, poliția nu identificase încă șoferul. Deși se știa de o zi firma la care acesta lucrează.

Am încercat de mai multe ori să iau legătura cu șoferul, pentru a auzi și varianta lui despre ce s-a întâmplat. În final, a refuzat să comenteze, explicând că i s-a deschis dosar penal. Am încercat să contactez și conducerea firmei Cento, dar nu a răspuns nimeni la telefon. Mai multe despre asta și despre violența sistemică împotriva romilor în partea a doua a materialului.

