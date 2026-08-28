În comunicatul de presă transmis de postul public se anunță că iubitorii handbalului vor putea urmări la TVR principalele competiții interne, precum și meciurile echipelor naționale din preliminariile Campionatelor Mondiale și Europene. Revenirea handbalului la Televiziunea Română readuce pe ecrane un sport care oferă în România spectacol, performanță și emoție la cel mai înalt nivel.

TVR Sport va fi principalul post de difuzare al competițiilor, prima partidă programată este duelul Rapid – CSM București, iar în prim-plan se află campionatul intern de handbal feminin, una dintre cele mai spectaculoase și echilibrate competiții de profil din lume. O adevărată galaxie de peste o sută de vedete ale handbalului mondial, printre care campioane mondiale, europene și olimpice, dar și antrenori medaliați la Jocurile Olimpice sau la campionate mondiale transformă fiecare etapă într-un eveniment.

TVR va transmite gratuit competiția pentru care PRO TV a plătit două milioane de euro: „Avem nevoie de vizibilitate”

Noul sezon se anunță drept cel mai disputat din ultimul deceniu. În această vară, echipele s-au întrecut în transferuri spectaculoase, iar numărul formațiilor din campionat a crescut de la 12 la 14, ceea ce înseamnă mai multe meciuri, mai multe dueluri și, mai ales, mai mult spectacol pentru suporteri.

Gloria Bistrița, marea câștigătoare a sezonului precedent, vine după o performanță istorică: titlul de campioană, Cupa și Supercupa României! În noul sezon, echipa se pregătește pentru dueluri de foc cu CSM București, formație care a încheiat sezonul european pe podiumul EHF Champions League, pe locul al treilea.

Competiția feminină reunește, de altfel, cluburi care reprezintă România în cele mai importante întreceri europene. În EHF Champions League evoluează CSM București și CS Gloria Bistrița, în timp ce CSM Corona Brașov, HC Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea participă în EHF European League.

Emoțiile naționalelor, în direct la TVR

Și handbalul masculin promite un sezon spectaculos. Steaua, recordmena titlurilor de campioană, revine în Liga Zimbrilor și va avea ocazia să reîntâlnească rivala tradițională Dinamo București, campioana ultimelor zece ediții ale competiției.
Liga Zimbrilor aduce în fața publicului echipe cu tradiție, rivalități istorice și jucători care vor încerca să-și ducă formațiile cât mai sus atât în competiția internă, cât și în cupele europene.

România va fi reprezentată în competițiile europene masculine de Dinamo București, în EHF Champions League, CSM București și ACS HC Buzău 2012, în EHF European League, precum și de SCM Politehnica Timișoara, în EHF European Cup.

Revenirea handbalului la TVR înseamnă și întâlnirea cu echipele naționale ale României. Suporterii vor putea trăi alături de „tricolori” și de „tricolore” emoțiile meciurilor din preliminariile Campionatelor Mondiale și Europene, în lupta pentru calificarea la turneele finale.

De la duelurile pentru titlu din campionatele interne, la meciurile din Cupa României și până la confruntările naționalelor, handbalul revine la TVR pentru un sezon în care performanța, tradiția și spectacolul se întâlnesc din nou pe ecranele Televiziunii Române.

Meciurile se văzuseră pe VOYO

Potrivit informațiilor oferite de Gazeta Sporturilor, Digi Sport a oferit aproximativ 100.000 euro pe sezon pentru a transmite handbalul feminin, însă TVR și-a asumat costurile de producție pentru toate competițiile interne, inclusiv campionatul masculin și Cupa României, dar fără să plătească nimic Federației.

Sursa citată notează că astfel TVR va transmite gratis meciurile din Liga Florilor și din Liga Zimbrilor, după ce în ultimii patru ani, fosta conducere a Federației Române de Handbal vânduse drepturile cu două milioane de euro către PRO TV, iar meciurile se văzuseră pe VOYO.

„Cei de la TVR nu au plătit bani pentru drepturile TV. Pentru noi, handbalul înseamnă handbal feminin și handbal masculin. Și era important pentru noi să vedem la TV și handbalul masculin, și cel feminin. Iar cei de la TVR au fost singurii care și-au arătat intenția să dea ambele competiții. Și chiar pe TV, ceea ce pentru noi contează. Avem nevoie de vizibilitate.

Noi, ca Federație, trebuie să susținem handbalul. E obiectivul nostru. Să creștem nivelul handbalului românesc, care acum a ajuns la acest nivel, adică zero. Atât valorăm. Conjunctura nu e deloc favorabilă din punct de vedere economic. Pentru tot sportul. Noi ne-am axat pe imagine și vizibilitate. Vrem ca această competiție să fie cât mai vizibilă la TV. Asta e realitatea. Handbalul nu înseamnă doar meciuri. Înseamnă și emisiuni, și interviuri. Și e nevoie de disponibilitate. Iar TVR și-a arătat disponibilitatea pentru asta. O să avem emisiuni de analiză, de reacții, cu interviuri”, a spus Bogdan Voina, președintele FRH, pentru Gazeta Sporturilor.

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