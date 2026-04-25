Obiectivul noii reglementări

Scopul principal al măsurii este stoparea activității nefiscalizate a „samsarilor”. Într-o declarație acordată sâmbătă la TVR Info, ministrul a explicat logica din spatele acestei decizii.

Limita de două autovehicule a fost gândită pentru a nu bloca o familie care dorește să își cumpere mașini pentru uz propriu. Cu doar două mașini vândute pe an, activitatea economică nedeclarată devine nerentabilă.

„Noi am propus două (n.r. – mașini second hand), în sensul că, dacă eşti samsar, chiar cu două maşini pe an nu prea ai activitate economică, să zic aşa. Nici nu am vrut să limităm, în sensul în care poate dacă o familie voia să-şi iau două maşini într-un an. Înţeleg că propunerea este să fie o maşină”, a spus Diana Buzoianu.

Buzoianu a subliniat că dreptul de a aduce zeci de mașini (ex. 50 de autovehicule) pentru un pretins „scop personal” masca, în mod evident, o activitate ilicită.

Consultări cu mediul de afaceri

Proiectul se află în prezent în stadiul de dezbatere publică și este deschis modificărilor. Ministerul Mediului se află în dialog constant cu firmele și operatorii corecți din industria second-hand.

Diana Buzoianu a precizat că se caută un echilibru pentru a nu introduce o birocrație sufocantă, care ar putea distruge piața legală. Deși s-a vehiculat și varianta limitării la o singură mașină pe an, forma actuală și ajustările viitoare se vor baza pe aceste consultări economice.

„Momentan formula este de două maşini, dar este încă în dezbatere publică proiectul. Vor mai fi nişte modificări, pentru că am discutat inclusiv cu industria corectă, operatorii cinstiţi din second hand, care ne-au atras atenţia că să nu fie atât de mare birocratizarea, încât, de fapt, să renunţăm la o piaţă legitimă, cea de second hand”, a precizat Diana Buzoianu.

Măsuri împotriva „portițelor” legislative

În ceea ce privește riscul ca traficanții să ocolească legea aducând mașini pe numele rudelor sau prietenilor, ministrul a dat asigurări că autoritățile sunt pregătite să intervină.

Recunoscând ironic „creativitatea infractorilor din România”, oficialul a avertizat că ministerul este extrem de determinat să stopeze și să sancționeze aceste practici.

„Dacă nu îi costă pe ei, ne costă pe noi toți, în aerul pe care îl expirăm”, a concluzionat Diana Buzoianu, subliniind impactul direct al poluării asupra calității vieții.

A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
Alertă astrală pentru mâine! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Avantaje.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Ce este pink tax, adaosul plătit de femei la produse similare cu ale bărbaților. Romina Nicoară, expert în marketing: „Sunt studii care au comparat sute de produse, raft cu raft”
Știri România 17:00
O dronă rusească, care are încărcătură explozivă, s-a prăbușit în Galați. Mesajul președintelui Nicușor Dan
BREAKING NEWS LiveText
Știri România 16:00
Cât de reală este amenințarea dronelor rusești? Generalul Bălăceanu temperează îngrijorările: "N-avem cum să luptăm cu resturile”
Adevarul.ro
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”
Fanatik.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Transformarea concurenților de la „Survivor România” 2026 înainte de Unificare. Au visat la momentul acesta luni întregi
Stiri Mondene 16:57
Cum a apărut Irina Columbeanu în timpul unei ședințe foto realizate în New York. Tânăra de 19 ani seamănă tot mai mult cu mama ei
Stiri Mondene 15:49
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Un mare lanţ de magazine, prezent şi la noi, dă afară 1.400 de oameni. În ianuarie a mai concediat alţi 800
ObservatorNews.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
GSP.ro
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Dronă rusească cu explozibil, prăbușită în România. Evacuare de urgență
Mediafax.ro
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an
KanalD.ro
Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Politică 15:10
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Politică 13:18
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
Numele sub care a apărut Gică Hagi pentru prima oară în ziar. Părinții și apropiații îl strigau așa
Fanatik.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
