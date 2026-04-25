Obiectivul noii reglementări

Scopul principal al măsurii este stoparea activității nefiscalizate a „samsarilor”. Într-o declarație acordată sâmbătă la TVR Info, ministrul a explicat logica din spatele acestei decizii.

Limita de două autovehicule a fost gândită pentru a nu bloca o familie care dorește să își cumpere mașini pentru uz propriu. Cu doar două mașini vândute pe an, activitatea economică nedeclarată devine nerentabilă.

„Noi am propus două (n.r. – mașini second hand), în sensul că, dacă eşti samsar, chiar cu două maşini pe an nu prea ai activitate economică, să zic aşa. Nici nu am vrut să limităm, în sensul în care poate dacă o familie voia să-şi iau două maşini într-un an. Înţeleg că propunerea este să fie o maşină”, a spus Diana Buzoianu.

Buzoianu a subliniat că dreptul de a aduce zeci de mașini (ex. 50 de autovehicule) pentru un pretins „scop personal” masca, în mod evident, o activitate ilicită.

Consultări cu mediul de afaceri

Proiectul se află în prezent în stadiul de dezbatere publică și este deschis modificărilor. Ministerul Mediului se află în dialog constant cu firmele și operatorii corecți din industria second-hand.

Diana Buzoianu a precizat că se caută un echilibru pentru a nu introduce o birocrație sufocantă, care ar putea distruge piața legală. Deși s-a vehiculat și varianta limitării la o singură mașină pe an, forma actuală și ajustările viitoare se vor baza pe aceste consultări economice.

„Momentan formula este de două maşini, dar este încă în dezbatere publică proiectul. Vor mai fi nişte modificări, pentru că am discutat inclusiv cu industria corectă, operatorii cinstiţi din second hand, care ne-au atras atenţia că să nu fie atât de mare birocratizarea, încât, de fapt, să renunţăm la o piaţă legitimă, cea de second hand”, a precizat Diana Buzoianu.

Măsuri împotriva „portițelor” legislative

În ceea ce privește riscul ca traficanții să ocolească legea aducând mașini pe numele rudelor sau prietenilor, ministrul a dat asigurări că autoritățile sunt pregătite să intervină.

Recunoscând ironic „creativitatea infractorilor din România”, oficialul a avertizat că ministerul este extrem de determinat să stopeze și să sancționeze aceste practici.

„Dacă nu îi costă pe ei, ne costă pe noi toți, în aerul pe care îl expirăm”, a concluzionat Diana Buzoianu, subliniind impactul direct al poluării asupra calității vieții.

