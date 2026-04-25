În timp ce Dr. Cristian Mina se concentrează pe expertiza medicală, în special pe chirurgie și implantologie, Simona Mina preia rolul de manager, impunând o disciplină riguroasă și transformând viziunea medicală în rezultate măsurabile și performanță organizatorică.

Dr. Cristian Mina pune accent pe dialogul deschis pentru a elimina anxietatea pacienților

Deși colaborarea în cuplu este considerată provocatoare, cei doi au reușit să armonizeze viziunile diferite prin comunicare și o împărțire clară a responsabilităților, eliminând disensiunile pe măsură ce proiectul a evoluat.

Cu o experiență de peste două decenii în domeniu, Dr. Cristian Mina pune accent pe dialogul deschis pentru a elimina anxietatea pacienților, asigurându-i că sunt pe mâini sigure. Simona Mina întărește această promisiune, subliniind că întreaga activitate a clinicii este ghidată de dedicarea soțului său pentru binele și satisfacția finală a beneficiarilor tratamentelor lor.

Vedete și personalități la inaugurare

Jorge a participat la inaugurarea clinicii M&M Dental Team din București nu doar în calitate de gazdă a evenimentului, ci și ca membru al familiei, acesta fiind nașul fondatorilor pe care îi cunoaște de peste 30 de ani.

Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere chiar în cadrul lansării de la One Cotroceni Park, mărturisind că, deși a avut o zi plină de muncă, s-a bucurat de prezența soției sale, pe care o consideră cel mai onest critic al său.

Și vedeta de televiziune Iulia Pârlea a participat la inaugurarea clinicii, fiind prezentă atât pentru a-și susține prietenii din Constanța, cât și din interes personal pentru sănătatea dentară, pe care o consideră o veritabilă „carte de vizită”.

