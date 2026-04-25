Au călătorit 400 de kilometri pentru a comite furtul

Andrei Olteanu, Georgian Dimitru și Răzvan Dorobod au călătorit 400 de kilometri, din Luton la Newcastle, pentru a comite infracțiunea, relatează ziarul The Chronicle. Incidentul a avut loc în iunie 2025, când fabrica era în proces de renovare. Românii au sustras cupru și unelte în valoare de 50.000 de euro.

Conform declarațiilor prezentate la instanța din Newcastle, hoții au tăiat un gard perimetral pentru a pătrunde în incintă. Ei au petrecut trei zile în interior, sustrăgând cabluri de cupru în valoare de 35.000 de euro, unelte de 2.300 de euro aparținând fabricii și echipamente de aproximativ 13.000 de euro dintr-o cușcă securizată, utilizate de constructori.

Poliția a dezvăluit că bărbații au venit din Luton, pe 28 iunie, folosind un VW Touran și o dubă Mercedes Sprinter. Au fost surprinși apoi încercând să acopere camerele de supraveghere din fabrică, iar ulterior, VW-ul a fost folosit pentru a transporta uneltele furate înapoi la Luton pe 29 iunie. În dimineața zilei de 30 iunie, cuprul a fost încărcat în duba Sprinter printr-o gaură făcută în gard.

În total, șase persoane au fost implicate în furtul de la fabrică, însă doar trei, toți români, și-au recunoscut până acum vina.

Pedepsele primite de cei trei români

Andrei Olteanu, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnat, recent, la 14 luni de închisoare, în timp ce complicii săi, Georgian Dimitru, de 21 de ani, și Răzvan Dorobod, de 23 de ani, au primit 16, respectiv 15 luni de detenție.

Dimitru și Dorobod, care au petrecut deja șapte luni în arest preventiv, urmează să fie eliberați în curând, însă este probabil să fie deportați, având în vedere că au primit pedepse mai mari de 12 luni. Situația deportării va fi decisă de Ministerul de Interne britanic.

Răzvan Olteanu a declarat în instanță că a comis infracțiunea pentru a-și susține familia din România. Georgian Dimitru a explicat că se afla într-o „situație financiară precară” și a văzut furtul ca pe o modalitate ușoară de a câștiga bani. Acesta a lucrat anterior în construcții în Londra, dar a renunțat din cauza programului de lucru prelungit, îndreptându-se către industria de colectare a deșeurilor metalice.

Iar Răzvan Dorobod a susținut că ideea de a intra în fabrică i-a fost sugerată de un bărbat albanez și că nu știa că luarea cablurilor de cupru constituie o infracțiune.

