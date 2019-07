”Suporterii ne fac să mergem mai departe”

Universitatea Craiova este la 90 de minute de turul trei preliminar al Ligii Europa, iar pentru asta fotbaliștii lui Corneliu Papură trebuie să treacă joi, de la ora 19.15, de maghiarii de la Honved, cu care au remizat, 0-0, în manșa tur, din Ungaria.

Unul dintre cei mai importanță ”juveți”, fundașul Ivan Martic, este gata de luptă și-i cheamă și pe fani alături de el.

”Craiova e un oraș frumos, cu suporteri care iubesc mult echipa. Pentru mine asta înseamnă mult. Suporterii mă fac să merg mai departe, avem o echipă foarte bună. Este greu pentru toate echipele care vin să joace la Craiova. Fotbalul este totul pentru mine, înseamnă viața” – Ivan Martic, fotbalist Universitatea Craiova.

Jucătorul născut în Elveția cu orgini croate vizează titlul în Liga 1 și spune că ar face orice pentru a-l câștiga.

”Vrem să câștigăm un titlu, este greu, dar totul e posibil. Cupele europene sunt frumoase, dar cred că pentru noi și pentru suporteri campionatul este extrem de important. Un titlu câștigat ar însemna mult și aș încerca să fac totul pentru a-l avea” – Ivan Martic, fotbalist Universitatea Craiova.

Vorbește șase limbi străine

Ivan Martic este de doi ani la Craiova și spune că i-a fost destul de greu la început să se acomodeze cu stilul de viață al românilor.

”Nu am știam nimic despre România când am venit prima dată, dar am rămas impresionat de oamenii de aici. În Elveția este un standard de viață foarte înalt, a fost destul de greu la început să mă acomodez cu era aici, dar m-am obișnuit în timp. Dacă ar fi să ofer un sfat de vacanță despre cele două țări în care eu m-am născut și am copilărit, le-aș spune oamenilor să meargă la mare în Croația și la munte în Elveția” – Ivan Martic, fotbalist Universitatea Craiova.

Fundașului nu i-a fost extrem de greu să se descurce cu limba română, pe care a învățat-o în câteva luni, deși i s-a părut dificilă la început.

”Am învățat destul de repede română, în 5-6 luni, mi-a fost rușine să vorbesc la început, dar româna seamănă cu italiana și am prins rapid. Vorbesc multe limbi străine: germana, engleză, italiana, crota, elvețiana” – Ivan Martic, fotbalist Universitatea Craiova.

