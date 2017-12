Usain Bolt are statuie. O efigie înfățișându-l pe fostul mare atlet jamaican Usain Bolt a fost dezvelită duminică în fața stadionului național din capitala țării sale, Kingston, în Parcul Independenței, relatează site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

Statuia îl înfățișează pe Bolt în poziția sa binecunoscută în care imită fulgerul.

Prezent la ceremonie, legenda sprintului a declarat: „Nu mi-aș fi închipuit niciodată că mi se va întâmpla așa ceva, să am statuie în fața acestui stadion național. Sunt incapabil să vă descriu ce mândru mă simt…”

The Unveiling Of The Usain Bolt Statue ⚡️??

(? @usainbolt) pic.twitter.com/OeStXosNt0

— Team Jamaica (@JamaicaOlympics) December 4, 2017