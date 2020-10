CSO Voluntari a anunţat oficial despre nouă jucători, iar la U BT Cluj sunt opt cazuri. CSU Sibiu are doi jucători, deci 19 cazuri după patru partide amicale.

„Din nefericire, sfârşitul săptămânii trecute nu a adus doar veşti bune. După ce câţiva dintre componenţii lotului au acuzat simptome (febră, dureri musculare, duse, stare acută de oboseală) în noaptea de vineri spre sâmbătă, întreaga echipă a fost testată în dimineaţa de luni, 12 octombrie, la fix 7 zile de la ultima testare, realizată înaintea turneului de la Sibiu. Rezultatul primit noaptea trecută a fost unul trist: 9 cazuri pozitive, dintre care 7 vin din rândul sportivilor. De asemenea, trei membri ai familiilor noastre au fost depistaţi pozitivi, totalul ajungând la 12 în acest moment”, a anunţat, marţi după-amiază, CSO Voluntari.

Sportivii şi membrii stafului echipei, care au fost testaţi negativ au trecut şi ei în izolare şi vor repeta testul săptămâna aceasta.

„Activitatea echipei a fost suspendată începând de aseară. Situaţia noastră reprezintă un semnal de alarmă cât se poate de clar cu privire la stricteţea şi transparenţa cu care competiţiile trebuie organizate şi desfăşurate”, au mai transmis oficialii CSO Voluntari, care câştiga, în 8 octombrie, Turneu Memorial Elemer Tordai, de la Sibiu.

Recomandări O regiune din Ucraina, lovită din plin de COVID: „S-a ajuns la cod negru, se intervine doar la pacienții cu șanse de supraviețuire”

Şi la „U Banca Transilvania Cluj” sunt opt oameni cu testări pozitive. Un membru al staff-ului tehnic şi şapte jucători, care la fel au avut teste negative înaintea turneului. Formaţia clujeană ar urma să anunţe oficial situaţia. De asemenea, se speră ca ceilalţi jucători din lot, care au testare negativă după turneu, să aibă aceleaşi rezultate şi la testul doi, pentru a putea participa la Cupa României, grupa A, de la Bucureşti, începând cu 17 octombrie. În această situaţie ar fi nevoie şi de avizul DSP.

Turneul a fost organizat de echipa CSU Sibiu, care, a transmis că are două cazuri, unul dinaintea competiţiei amicale.





„În organizarea competiţiiei am luat măsurile pentru evitarea răspândirii virusului, astfel că am contractat o firmă de dezinfecţie a sălii, am procedat la termoscanarea tuturor participanţilor, am atenţionat participanţii constant, inclusiv în timpul meciurilor, să procedeze la purtarea măştii, iar toţi participanţii au avut la-ndemână dezinfectant în permanenţă. Având în vedere contextul actual, le-am reamintit echipelor, încă de la transmiterea invitaţiei, să efectueze testarea tuturor participanţilor la competiţie conform reglementărilor în vigoare. De asemenea, au fost testaţi toţi arbitrii care au oficiat partidele şi au prezentat rezultatele negative ale testelor. Momentan, în echipa noastră sunt confirmate doua cazuri pozitive, unul dintre acestea fiind depistat la revenirea echipei noastre din Bulgaria, iar unul confirmat duminică, ambii fiind în izolare. Precizăm că niciun alt sportiv nu prezintă simptome, iar mâine, 14 octombrie 2020, avem programată o nouă testare”, au transmis oficialii CSU Sibiu.

Dinamo Bucureşti încă nu a anunţat dacă are sau nu testări pozitive în lot, iar către FRB a transmis că un jucător acuză dureri de cap, fără a preciza dacă a fost sau nu testat.

