Andrea Preti, în vârstă de 37 de ani, și Venus Williams, 45 de ani, formează un cuplu inseparabil. După ceremonia simbolică din Ischia și căsătoria oficială din Florida, pe 19 decembrie, cei doi vor pleca împreună în Oceania.

Deși câștigătoare a șapte titluri de Grand Slam, Venus ocupă în prezent locul 582 mondial și este hotărâtă să își relanseze cariera, chiar și la această vârstă.

Actorul și modelul italian, născut la Copenhaga și crescut în Mortara, a vorbit despre planurile lor într-un interviu acordat publicației La Provincia Pavese.

El a mărturisit că nu va exista o lună de miere clasică, explicând că acum prioritatea este cariera soției sale. „Mă simt împlinit; căsătoria a fost un vis pentru amândoi, la fel și dorința de a întemeia o familie”, a spus Preti.

Acesta a adăugat că o va însoți pe Venus în Noua Zeelandă pentru a-i fi alături în această etapă importantă.

Venus Williams va putea participa la turneul de la Auckland datorită unui wild card și este extrem de motivată să revină pe teren, avându-l acum alături pe cel mai mare susținător al său: soțul ei.

Cei doi își amintesc că a fost „dragoste la prima vedere” când s-au întâlnit la Săptămâna Modei de la Milano, în 2024.

Relația lor s-a dezvoltat discret, departe de atenția publică, fiind construită pe pasiuni comune precum sportul, călătoriile și moda, până la momentul decisiv al jurământului spus în fața altarului.

