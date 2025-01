Brigada 155 Anna de Kiev ar fi trebuit să fie un exemplu de unitate de elită creată cu ajutorul Occidentului, în acest caz Franța. Totuși, 1.700 de soldați au dezertat înainte de a trage primul foc în sectorul de luptă Pokrovsk. Problemele apăruseră însă încă din momentul formării brigăzii, iar francezii le observaseră și chiar ceruseră explicații Kievului, scrie jurnalistul Iurii Butusov.

Dintre cei 1.700 de dezertori, 50 și-au pierdut urmele în Franța. De fapt, majoritatea dezertorilor din Franța ajunseseră acolo fără a fi urmat pregătirea militară de bază. Mai mult, unul din comandanți, care avea misiunea de a recruta, forma și antrena efectivele brigăzii, a murit de inimă. Acestea sunt doar câteva exemple ale haosului care a însoțit această brigadă încă din faza de proiect, în martie anul trecut.

Potrivit jurnalistului ucrainean, această brigadă de „elită” nu a fost niciodată creată în adevăratul sens al cuvântului, adică nu a fost omogenă, în pofida resurselor financiare învestite și promovării sale mediatice. Soldații – 4.000 la număr – erau „doar pe hârtie”. De altfel, doar 1.900 au plecat la antrenamente în Franța. Atunci când nu dezertau, erau trimiși pe front pentru a înlocui pierderile suferite de alte brigăzi.

