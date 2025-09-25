Al doilea mare premiu

În timpul extragerii Eurojackpot de marți, norocul i-a surâs unui jucător din Berlin. Acesta a ghicit corect toate cele 5 numere: 7, 18, 31, 32, 33, și numerele suplimentare euro: 10 și 11.

După douăsprezece extrageri fără un câștigător, un premiu record de 120 de milioane de euro a fost bifat de un singur jucător. Aceasta este al doilea mare premiu din istoria capitalei germane.

Între timp, norocosul câștigător rămâne necunoscut . „Câștigătorul Eurojackpot de la Berlin nu și-a făcut încă apariția”, a confirmat purtătorul de cuvânt al Lotto Berlin, Thomas Dumke, într-un interviu acordat presei.

Au trecut două zile de la extragere, iar fericitul câștigător nu s-a prezentat nici la agenția loto, nici la sediul central al instituție. Este posibil să nu știe încă de norocul care a dat peste el? Sau amână în mod deliberat revendicarea premiului? Astfel de situații sunt rare, dar nu imposibile.

„Uneori, jucătorii stau în fața ușii la ora 7 dimineața cu un bilet în mână pentru că nu au putut dormi. Alți câștigători își acordă în mod deliberat o săptămână sau două de pauză” , recunoaște Dumke.

Are la dispoziție 3 ani

Conform legii, câștigătorul are la dispoziție trei ani pentru a-și revendica premiul. Această perioadă începe la 1 ianuarie următor anului în care a avut loc extragerea. Aceasta înseamnă că milionarul berlinez are timp până la 31 decembrie 2028 să intre în posesia banilor.

Dacă nu își revendică premiul în acest interval de timp, averea sa va fi pierdută, mai precis, premiul va fi redistribuit între jucători în cadrul unor extrageri speciale.

De-a lungul anilor au fost cazuri în care câștiguri de milioane au rămas nerevendicate – în 1991, la Berlin s-au pierdut până la 1,6 milioane de mărci germane.

Cine este noul multimilionar?

Tot ce se știe, deocamdată, este că biletul câștigător care a costat 19 euro a fost jucat la o casă de pariuri din Charlottenburg-Wilmersdorf. Un purtător de cuvânt al Lotto Berlin crede că fericitul câștigător este un jucător ocazional care s-ar putea să nu fie conștient de averea pe care a acumulat-o.

Aceasta este a doua oară în istorie când 120 de milioane de euro au mers la Berlin – data precedentă a fost în noiembrie 2022.

Ce poți să faci cu 120 de milioane de euro?

120 de milioane de euro este o sumă care stârnește imaginația. Ce ai putea cumpăra la Berlin?

  • Loje pentru meciurile lui Hertha BSC: Cu această sumă puteți cumpăra până la 1.800 de loje private pe Stadionul Olimpic din Berlin.
  • Apartamente de lux: Câștigătorul ar putea cumpăra șapte apartamente în Prenzlauer Berg pentru 16 milioane de euro.
  • Viața de noapte din Berghain: Patru milioane de nopți în legendarul club techno? Teoretic posibil, practic înseamnă peste 11.000 de ani de petreceri neîntrerupte.
  • Currywurst pentru toată lumea: Poți cumpăra până la 19 milioane de porții din cea mai faimoasă gustare berlineză.
  • Un sejur luxos la Hotelul Adlon Kempinski: 17 ani într-un apartament cu vedere la Poarta Brandenburg.

Eurojackpot – șanse, recorduri, emoții

Eurojackpot este una dintre cele mai mari loterii din Europa. Șansele de a câștiga jackpotul sunt de 1 la 140 de milioane. Suma maximă care poate fi câștigată este de 120 de milioane de euro. Dacă nu se câștigă un premiu timp de câteva săptămâni, jackpotul crește, iar odată ce limita este atinsă, surplusul este transferat la următoarea categorie de premii.

