13 ani de la moartea lui Marian Cozma. Tatăl handbalistului: „Mă uit la mingea și la tricoul primite de la Veszprem și plâng de nu mai am lacrimi”

„Lumea începe să uite tragedia mea. Dar timpul nu-mi oblojește și mie rănile”, spune încercatul părinte.

„De la Veszprem nu mai cunosc aproape pe nimeni. Mai țin legătura cu doctorul Zoltán Csík și cu László Nagy, fostul mare handbalist, director sportiv la echipa maghiară. Ei au fost și la mormântul lui Marian când Veszprem a jucat la București, cu Dinamo, în Liga Campionilor, în octombrie anul trecut”, explică Petre Cozma. „Mai este acolo secundul Peter Gulyas, care a jucat cu Marian”, își aduce aminte.

Petre Cozma, la mormântul fiului său

„Mă uit la mingea și la tricoul primite de la Veszprem, semnate de toți jucătorii lor din echipa de azi, și plâng până nu mai am lacrimi. Nici nu m-aș fi dus la meciul din Liga Campionilor, că mă apucau gândurile negre, dar Dinamo are o echipă excelentă anul ăsta și merită s-o vezi”, se entuziasmează.

„Durerea nu-mi va trece vreodată, dar asemenea gesturi mici, un tricou, o minge, îmi aduc o rază de bucurie”, adaugă imediat.

Nepotul care dă sens vieții

Petre Cozma a avut COVID anul trecut, dar „a trecut, m-am și vaccinat cu schema completă. Oricum, fără vaccin nu mai puteam intra în nicio sală”, spune nea Petre.

Nepotul lui Marian, Andrei, s-a transferat de la Academia Marian Cozma la CSM București. Are 15 ani, 1,97 de metri și poartă 50 la pantofi. Joacă tot pivot. „Prin el, încerc să trăiesc, să merg mai departe”, spune Petre Cozma.

Familia Cozma nu a primit niciun ban, din cei 700.000 de euro despăgubiri, sumă pe care ar trebui să o ia de la criminali. Cazul e blocat: „Poate o să am mai multe vești în mai, când vine avocatul Laszlo Helmeczy la București”.

Marian Cozma a fost înjunghiat mortal pe 8 februarie 2009, la clubul Patriota, din oraşul Veszprem, în altercaţie fiind implicaţi alţi doi coechipieri, Zarko Sesum şi Ivan Pesici, grav răniţi şi ei. Handbalistul român în vârstă de 26 de ani a fost înjunghiat în inimă, fiind singurul dintre cei trei care şi-a pierdut viaţa. Sârbul Sesum s-a retras, dar croatul Ivan Pesici încă apără.

Marian Cozma, în tricoul lui Veszprem | Foto: EPA

„Pe portarul Pesici l-a ajutat Dumnezeu”

„Pesici venise la echipă o dată cu Marian. A sărit primul să-l apere, i-au perforat rinichiul, a și stat pe margine aproape un an. Era un băiat super-muncitor, uite că l-a ajutat Dumnezeu și joacă și azi, merge la Nantes. L-am văzut la Mondial. La momentul acela, i-am și promis că, dacă eu am rinichi sănătoși, o să-i donez unul de-ai mei”.

Ivan Pesici, în poarta naționalei Croației | Foto: EPA

Ce s-a întâmplat cu cei care l-au ucis pe Marian

Raffael Sandor, 40 de ani şi Nemeth Gyozo, 39 de ani, au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă în primă instanţă, în iunie 2011, Au făcut apel, iar pedepsele pe viaţă au fost reduse la 18 ani.

Raffael Sandor | Foto: Blikk

Sztojka Ivan, 38 de ani, a primit 20 de ani de închisoare. A fost a fost eliberat în 2018, după doar cinci ani, pentru bună purtare, și și-a schimbat numele, dar a fost întemnițat din nou, anul trecut, pentru trafic de persoane și proexenetism. A luat 8 ani, inclusiv 4 ani și cinci luni, restanța din cazul Cozma.

Ivan Sztojka | Foto: Blikk

Pal Gabor, una dintre persoanele implicate în uciderea lui Marian Cozma, a ieșit și el din pușcărie. Fusese condamnat în 2012 la 5 ani de închisoare, dar a fost eliberat mai devreme, pentru bună purtare.

Alți complici, Csaba Bihari (4 ani de închisoare), Gergely Péterné (3 ani de închisoare) și Antalik László (2 ani și 8 luni închisoare), sunt deja liberi.



Foto principal: Vlad Chirea

