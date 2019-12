Ce se întâmplă și cum e posibil să dureze atât, discutam la Adriana Nedelea LA fix, la ora 15.30.

Carleta Teodorescu, medic primar legist la IML Iași: ”Expertiza este în curs de finalizare. Fiind un caz deosebit a fost necesară obținerea unor opinii de specialitate care vor veni în zilele următoare. Am solicitat de la neonatologie, boli infecțioase și epidemiologie”.

”Cazul la noi a ajuns în martie, din câte știu. Avem promisiuni că primim opiniile specialiștilor în zilele următoare. Când avem toată documentația putem încheia expertiza. Poate și mai repede de săptămâna viitoare”.

”Bănuiesc că ei doresc cauza decesului și dacă au fost alte probleme pe durata în care s-a dat tratamentul până la deces”.

”Expertizele uneori durează mai mult pentru că mai solicităm opinii de la specialitate de al alți colegi de ai noștri de alte specialități. Se studiază documentele necesare”.

”Uneori se întârzie rezultatele expertizei. Este destul de dificil să obținem opiniile colegilor specialiști pentru că trebuie să se ocupe în timpul liber. Nu ține de obligațiile lor de zi cu zi. Ca să ne răspundă nouă trebuie să-și facă timp la serviciu.”

”Noi facem tot posibilul să răspundem în timp util. Întrebările au fost adresate în timp util. Avem un termen legal în care trebuie să finalizăm expertiza după ce obținem toate documentele. La specialiști nu au un termen legal. Este o rugăminte pe care le-o adresăm. Sunt anumite cazuri în care avem nevoie de aceste opinii, dar nu în toate”.

Aflam atunci și care e situația la PSD Arad, după ce, azi dimineață, DNA a perchiziționat sediul partidului și deputatul Florin Tripa a fost întors de la aeroport pentru audieri. Care sunt acuzațiile și ce spun liderii de la București, la ora 15.30.

Detalii oferă deputatul PSD Florin Tripa:

”Am fost sunat de soție, eram în drum spre aeroporot să vin la București. Mi-a spus soția că au venit doi domni de la DNA Timișoara. Au luat legătura cu mine, m-am prezentat la DNA. Am încredre în justiție, nu am legătură cu șapga din vămi, cred că îmi voi dovedi nevinovăția”.

”Nu am legături cu șpaga în vămi. Nu am înțeles dacă sunt suspect sau martor. E ciudat cu traficul d influență.”

”Au fost percheziții la sediu, dar nu am fost acolo. Nu am legătura cu colegii mei. La DNA am stat 15 minute. Am spus că le stau la dispoziție oricând sunt convocat”

”Se pare că se pomenește numele meu la numirea unei persoane. Probabil au fost interceptări, mă gândesc. Eu nu am nicio legătură cu numirea persoanei respective”.

”Sunt șocat, eu nu am trecut prin așa ceva. Sunt un parlamentar care trăiește într-un apartament cu două camere. Sper să se dovedească repede nevinovăția mea”

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat că ancheta privind activitatea lui Arafat se apropie de final și în curând vr fi prezentate concluziile. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a declarat că nu va demisiona, însă nu este ”lipit de scaun” şi dacă vrea cineva să îl demită, o poate face. Arafat a invocat ”atacurile intensificate” din ultimul timp și a transmis că dacă nu mai este dorit să se aducă ”cineva mai deștept” în locul său. Acesta a mai anunțat și că, dacă se întâmplă așa ceva, va pleca din țară.

Vlad Mixich, expert în politici de sănătate: ”O realitate factuală rerezintă meritele incontestabile ale lui Raed Arafat în dezvoltarea sistemului de urgență în România. Per ansamblu, lucrurile stau mai bine. Ce nu înțeleg din declarația lui este legarea strânsă între prezența sa ăîn discuțiile publice și menținerea sistemului public în medicna de urgență. Experiența altor țări ne arată că acest sistem este mai eficient când est emenținut în sferqa publică. În țările unde sistemul este privatizat nu sunt un exemplu de bune practici în domeniu”.

”O parte semnificativă din sistemul medical este deja privatizată. O bună parte din români plătesc direct din buzunar serviciile medicale. Ce lipsește este orice fel de reglementare din punct de veder al asigurării acestor servicii. Practic pacienții nu sunt protejați în fațe unor posibile exagerări ale furnizorilor de serviciilor medicale”.

”Dânsul este o personalitate foarte respectată la nivel european, fără nicio urmă de îndoială. Acum ce s-a întâmplat în cazurile foarte grave din ultimii ani și cât de bine a funcționat serviciul, nu mă pot pronunța”.

”Începând de la șefi de clinică, manageri de spitale, cam toată sănătatea este politizată”.

