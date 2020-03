De Mihai Toma,

Sub genericul “Totul va fi bine”, 20 de copii s-au reunit, din casele lor, și au interpretat melodia “Imagine”, semnată de John Lennon.

“Suntem un grup de copii și de tineri din București, pasionați de muzică, și acesta este mesajul pe care vrem să îl transmitem lumii întregi în aceste momente dificile cauzate de coronavirus: TOTUL VA FI BINE”, spune proprietara școlii, Anca Pârlog.

Artista a sărbătorit anul trecut 25 de ani de la debutul ca soprană și sunt 9 ani de când a înființat Școala de Muzică Next Star Studio.

Anca Pârlog a părăsit Opera Română, mai cântă de plăcere, concentrându-se pe activitatea școlii sale de muzică

“Sperăm că îi vom inspira și pe alții, le vom însenina sufletele și le vom aduce un strop de bucurie”

Noi ne păstrăm veselia și optimismul. Suportăm mai ușor izolarea găsind modalități inedite de a cânta împreună și sperăm că îi vom inspira și pe alții, le vom însenina sufletele și le vom aduce un strop de bucurie cu această piesă. Anca Pârlog

“Dorim ca mesajul nostru să ajungă la cât mai mulți oameni care au nevoie de o încurajare, un sprijin, o picătură de soare”, a mai pus profesoara.

“Sunt mândră și le sunt recunoscătoare copiilor mei care și-au unit de la distanță vocile într-un cor virtual al solidarității. Împreună vom reuși să învingem această încercare grea! Imagine… just IMAGINE!”, a conchis Anca.

“Muzica e medicament”

Libertatea: De unde v-a venit ideea?

Anca Pârlog: Inițial, părinții au fost reticenți, însă i-am convins să-și lase copiii să continuăm să facem muzică. Muzica e medicament, e un mijloc care te ține departe de depresie, de tristețe. Iar cei mici trăiesc lucruri pe care nu le înțeleg nici ei, poată că nici noi, și, de multe ori, preiau angoasele părinților…

Ideea a fost de a le menține moralul sus, de a-i ține cumva ocupați, de a-i îndepărta de ce se întâmplă în lumea din jurul lor. Anca Pârlog

Cât au durat înregistrările?

Patru zile. Sunt 19 copii implicați și asistenta mea, Cristina Fieraru. I-am rugat pe fiecare dintre ei să-și facă un filmuleț cântând piesa “Imagine”. Montajul l-am făcut noi, la nivel de amatori.

De ce John Lennon?

Fiindcă are un mesaj care se potrivește. Le-a plăcut și copiilor, au învățat repede piesa. La o tabără de canto, pe 1 martie, noi realizasem un “tribut Michael Jacskon”, cu “Heal the World” și “We are the World”, și am zis să încercăm și altceva.

Câți elevi are școala?

Regulat, în jur de 40, pentru lecții de canto și de pian. Elevii sunt nu numai din România, am avut și avem și din Germania, Italia, Franța, Liban. Totul se face și la academie, în București, la sediu, dar și online. Am fost prima școală care am inițiat cursuri de muzică online, acum 10 ani.

Lumea în pace a lui Lennon

Piesa muzicianului englez John Lennon face parte din albumul său cu același nume din 1971. A fost cel mai bine vândut single al carierei sale solo. Versurile încurajează ascultătorul să-și imagineze o lume în pace, fără barierele frontierelor sau diviziunile religiei și naționalității și să ia în considerare posibilitatea ca întreaga umanitate să trăiască neatinsă de bunurile materiale.

Imaginează-ţi că nu există nici un Rai

E uşor dacă încerci

Nici un iad sub noi

Deasupra noastră doar cer

Imaginează-ţi toţi oamenii

Trăind pentru ziua de azi

Imaginează-ţi că nu există ţări

Nu e greu de făcut

Nimic pentru care să ucizi sau să mori

O religie

Imaginează-ţi toţi oamenii

Trăind viaţa în pace

Tu

Trebuie să spui că sunt un visător

Dar nu sunt singurul

o zi ni te vei alătura

Şi lumea va fi ca un întreg

Imaginează-ţi nici o stăpânire

Mă întreb dacă poţi

Nu e nevoie de lăcomie sau foame

Frăţia noastră de oameni

Imaginează-ţi toţi oamenii

Împărţind întreaga lume

Tu

Trebuie să spui că sunt un visător

Dar nu sunt singurul

o zi ni te vei alătura

Şi lumea va fi ca un întreg

Şi lumea va trăi precum un întreg.

Next Star Studio spune pe pagina de prezentare că e prima școală de canto din România care oferă și cursuri online: “Folosind o metodă creativă și distractivă, formăm mici vedete, punând accentul pe o temeinică pregătire vocală”.

Lumea muzicală este plină de voci șlefuite de Anca Pârlog, cu care soprana se mândrește: Miruna Pînzaru, Roxana Florea, Gianna Slevoacă.

