22 de călugări budiști au ascuns droguri în pereții falși ai bagajelor

Incidentul a avut loc duminică, 26 aprilie, la întoarcerea acestora din Thailanda, unde petrecuseră câteva zile în vacanță. La controlul de rutină, vameșii au descoperit nu mai puțin de 110 kilograme de canabis de tip Kush, ascunse în bagajele lor.

Potrivit unui purtător de cuvânt al vămii din Sri Lanka, fiecare dintre cei 22 de călugări transporta aproximativ cinci kilograme de droguri.

„Fiecare căra aproximativ cinci kilograme de narcotic ascuns în bagaje între pereți falși”, a declarat oficialul, citat de AFP.

După descoperire, toți cei implicați au fost reținuți și predați poliției, urmând să fie duși în fața unui magistrat.

Grupul de călugări fusese în vacanță în Bangkok

Autoritățile au precizat că majoritatea călugărilor sunt tineri studenți din templele din Sri Lanka. Aceștia participaseră la o vacanță de patru zile în Bangkok, capitala Thailandei, sponsorizată de un om de afaceri.

POTTY MONKS: Sri Lanka Customs at Bandaranaike International Airport have arrested 22 Buddhist monks allegedly attempting to smuggle 112 kilos of Kush -- a high-quality cannabis strain. They were returning from a four-day Bangkok excursion reportedly sponsored by a businessman! pic.twitter.com/pNM2leDnOI — Ranga Sirilal (@rangaba) April 26, 2026

Captura făcută pe aeroport este considerată una fără precedent. Oficialii spun că este cea mai mare cantitate de canabis de tip Kush descoperită vreodată pe principalul aeroport internațional al țării.

Autoritățile din Sri Lanka se confruntă de mai mult timp cu tentative de trafic de droguri. În mai anul trecut, o femeie britanică de 21 de ani a fost arestată pe același aeroport, după ce a fost prinsă cu 46 de kilograme de droguri, tot la sosirea din Bangkok.

În ultimii ani, poliția și vama au descoperit și alte transporturi importante de heroină și stupefiante introduse ilegal în țară, inclusiv prin intermediul unor ambarcațiuni de pescuit.

