Cum va afecta noua Lege a salarizării veniturile în învățământ

Remunerația lunară a angajaților din sistemul public, inclusiv a angajaților din învățământ, este împărțită în două mari componente: salariul de bază, care este unul fix, și componenta variabilă, care include sporuri, indemnizații și prime. Noua Lege a salarizării va elimina însă o parte dintre aceste beneficii, iar pe altele le va integra direct în salariul de bază.

În educație, impactul noii legi va fi unul mixt: profesorii vor pierde unele sporuri și indemnizații, însă salariile de bază vor crește pentru anumite categorii. De exemplu, profesorii debutanți ar putea câștiga cu aproximativ 900 de lei mai mult.

Noile salarii în sistemul universitar. Ce leafă vor primi rectorii, decanii și profesorii

În învățământul universitar, coeficienții variază între 1,84 (7.958 lei) și 5,50 (23.788 lei). 

  • Rector: coeficient 5,23 (22.620 lei) – 5,50 (23.788 lei);
  • Decan: coeficient 4,96 (21.452 lei) – 5,23 (22.620 lei):
  • Profesor universitar: coeficient 2,40 (10.380 lei) – 4,00 (17.300 lei), în funcție de vechime
  • Asistent universitar: coeficient 1,84 (7.958 lei) – 2,16 (9.342 lei)

Noile salarii în sistemul preuniversitar. Cât vor încasa inspectorii, directorii și profesorii

În învățământul preuniversitar coeficienții variază între 1,14 (4.931 lei) și 3,86 (16.695 lei).

  • Inspector școlar general: coeficient 3,67 (15.873 lei) – 3,86 (16.695 lei)
  • Inspector general adjunct: coeficient 3,50 (15.138 lei) – 3,69 (15.960 lei)
  • Inspector școlar de specialitate: coeficient 3,27 (14.143 lei) – 3,44 (14.878 lei)
  • Director unitate de învățământ: coeficient 3,18 (13.754 lei) – 3,35 (14.489 lei)
  • Director adjunct: coeficient 3,06 (13.235 lei) – 3,22 (13.927 lei)
  • Profesor: coeficient 1,84 (7.958 lei) – 2,35 (10.164 lei)

Noua lege a salarizării. Câți bani vor primi educatorii și învățătorii

  • Educator/învățător: coeficient 1,77 (7.655 lei) – 2,05 (8.866 lei)
  • Personal auxiliar: coeficient 1,14 (4.931 lei) – 2,00 (8.650 lei) (cele mai mari valori pentru IT, cele mai mici pentru supraveghetori de noapte)

Dispar sporuri, apare „premiul de performanță”

Un element central al reformei este modificarea sistemului de bonusuri. Gradația de merit și sporul de performanță academică vor fi eliminate și înlocuite cu un „premiu pentru stimularea performanței”. În același timp, unele sporuri – precum cel pentru suprasolicitare neuropsihică – vor fi incluse în salariul de bază.

Rămân însă anumite beneficii specifice, cum ar fi sporurile de până la 15% pentru activitatea în zone izolate sau în învățământul special, precum și cele pentru predare simultană ori practică pedagogică. În universități, instituțiile vor putea acorda majorări de până la 20% din venituri proprii, în funcție de performanță.

Conform unor analize citate în proiect, salariile cadrelor didactice din România sunt relativ ridicate comparativ cu media angajaților cu studii superioare, potrivit datelor OCDE. Totuși, schimbările propuse ar putea modifica echilibrul dintre salariul fix și veniturile din sporuri.

Legea prevede o valoare de referință de 4.325 lei la momentul aplicării, însă forma finală a actului normativ poate suferi modificări până la adoptare. 

