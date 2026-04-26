Asistații social sunt cazați în hoteluri

Această situație generează cheltuieli ridicate, dar provoacă și nesiguranță pentru persoanele afectate, potrivit publicației Blick. Este și situația unei familii, care a fost transferată într-un hotel deoarece autoritățile nu au găsit altă soluție.

O mamă și băiatul ei sunt unul dintre cazurile afectate. De câteva luni, ei locuiesc într-un hotel din cantonul Schwyz, după ce serviciul social al comunei lor din Zug i-a transferat din lipsă de alternative.

„Din cauza penuriei de locuințe accesibile, suntem din ce în ce mai des nevoiți să recurgem la hoteluri”, explică autoritățile locale într-un răspuns citat de Blick.

În încercarea de a găsi o soluție mai stabilă, femeia a identificat un apartament cu trei camere în cantonul Zug, având o chirie de 3.800 de euro pe lună. Cu toate acestea, serviciul social a considerat suma prea mare și a refuzat să o acopere, deși costurile pentru cazarea într-un hotel ajung lunar la 6.000 de euro.

Dificultățile tot mai mari în a găsi locuințe accesibile pentru asistații social

Femeia nu a înțeles această decizie și a apelat la serviciul de mediere din Zug. Departamentul de servicii sociale a justificat cazarea la hotel invocând lipsa locuințelor de urgență disponibile.

„Cazarea la hotel generează costuri semnificativ mai mari decât apartamentele la prețurile pieței”, a declarat Bernadette Zürcher, mediatoarea cantonului Zug, care a intervenit în acest caz.

Raportul anual al serviciului de mediere al cantonului Zug confirmă că situația femeii nu este singulară. Pe fondul unei crize acute a locuințelor, mai multe persoane asistate de serviciile sociale au fost cazate temporar în hoteluri, uneori chiar în afara cantonului. Bernadette Zürcher subliniază că această practică nu doar că implică cheltuieli suplimentare, dar afectează și stabilitatea celor implicați.

„Pentru persoanele în cauză, este adesea dificil de înțeles de ce nu se finanțează o locuință obișnuită, chiar dacă costurile hotelurilor sunt mai mari”, a adăugat ea.

Regulile actuale din Zug prevăd că chiria maximă acoperită de serviciile sociale pentru o gospodărie de două persoane este de aproximativ 1.800 euro. Totuși, raportul mediatoarei semnalează că autoritățile folosesc o marjă de apreciere mai largă în astfel de cazuri.

Comunele Zug, Baar și Risch din cantonul Zug confirmă dificultățile tot mai mari de a găsi locuințe accesibile pentru asistați sociali, iar în unele situații, soluțiile temporare includ pensiuni sau relocări în alte cantoane.

Orașul Zug atrage atenția asupra lipsei acute de locuințe ieftine, o problemă care afectează în special segmentele cele mai vulnerabile ale populației.

În comuna Cham, de exemplu, se consideră că, deși costurile cazării la hotel sunt mai ridicate, acestea sunt justificate atunci când contribuie la prevenirea fenomenului persoanelor fără adăpost. Totuși, toate comunele consultate de publicația Blick au recunoscut că această soluție este departe de a fi una ideală, dar devine adesea inevitabilă în contextul actual al pieței imobiliare din Zug.

