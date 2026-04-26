Asistații social sunt cazați în hoteluri

Această situație generează cheltuieli ridicate, dar provoacă și nesiguranță pentru persoanele afectate, potrivit publicației Blick. Este și situația unei familii, care a fost transferată într-un hotel deoarece autoritățile nu au găsit altă soluție.

O mamă și băiatul ei sunt unul dintre cazurile afectate. De câteva luni, ei locuiesc într-un hotel din cantonul Schwyz, după ce serviciul social al comunei lor din Zug i-a transferat din lipsă de alternative.

„Din cauza penuriei de locuințe accesibile, suntem din ce în ce mai des nevoiți să recurgem la hoteluri”, explică autoritățile locale într-un răspuns citat de Blick.

În încercarea de a găsi o soluție mai stabilă, femeia a identificat un apartament cu trei camere în cantonul Zug, având o chirie de 3.800 de euro pe lună. Cu toate acestea, serviciul social a considerat suma prea mare și a refuzat să o acopere, deși costurile pentru cazarea într-un hotel ajung lunar la 6.000 de euro.

Dificultățile tot mai mari în a găsi locuințe accesibile pentru asistații social

Femeia nu a înțeles această decizie și a apelat la serviciul de mediere din Zug. Departamentul de servicii sociale a justificat cazarea la hotel invocând lipsa locuințelor de urgență disponibile.

„Cazarea la hotel generează costuri semnificativ mai mari decât apartamentele la prețurile pieței”, a declarat Bernadette Zürcher, mediatoarea cantonului Zug, care a intervenit în acest caz.

Raportul anual al serviciului de mediere al cantonului Zug confirmă că situația femeii nu este singulară. Pe fondul unei crize acute a locuințelor, mai multe persoane asistate de serviciile sociale au fost cazate temporar în hoteluri, uneori chiar în afara cantonului. Bernadette Zürcher subliniază că această practică nu doar că implică cheltuieli suplimentare, dar afectează și stabilitatea celor implicați.

„Pentru persoanele în cauză, este adesea dificil de înțeles de ce nu se finanțează o locuință obișnuită, chiar dacă costurile hotelurilor sunt mai mari”, a adăugat ea.

Regulile actuale din Zug prevăd că chiria maximă acoperită de serviciile sociale pentru o gospodărie de două persoane este de aproximativ 1.800 euro. Totuși, raportul mediatoarei semnalează că autoritățile folosesc o marjă de apreciere mai largă în astfel de cazuri.

Comunele Zug, Baar și Risch din cantonul Zug confirmă dificultățile tot mai mari de a găsi locuințe accesibile pentru asistați sociali, iar în unele situații, soluțiile temporare includ pensiuni sau relocări în alte cantoane.

Orașul Zug atrage atenția asupra lipsei acute de locuințe ieftine, o problemă care afectează în special segmentele cele mai vulnerabile ale populației.

În comuna Cham, de exemplu, se consideră că, deși costurile cazării la hotel sunt mai ridicate, acestea sunt justificate atunci când contribuie la prevenirea fenomenului persoanelor fără adăpost. Totuși, toate comunele consultate de publicația Blick au recunoscut că această soluție este departe de a fi una ideală, dar devine adesea inevitabilă în contextul actual al pieței imobiliare din Zug.

E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Alertă astrală pentru azi! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Avantaje.ro
Alertă astrală pentru azi! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Programul „Noua Casă” va continua și în 2026. Care este plafonul de garantare
Știri România 16:54
Programul „Noua Casă” va continua și în 2026. Care este plafonul de garantare
O mamă și bebelușul ei trăiesc ca prin minune datorită unui copac, după ce au fost la un pas să fie striviți de un stâlp, în parcul din Miroslava, județul Iași
Știri România 16:15
O mamă și bebelușul ei trăiesc ca prin minune datorită unui copac, după ce au fost la un pas să fie striviți de un stâlp, în parcul din Miroslava, județul Iași
România sub norul radioactiv: Cum a trăit țara noastră catastrofa de la Cernobîl
Adevarul.ro
România sub norul radioactiv: Cum a trăit țara noastră catastrofa de la Cernobîl
Secretul din familia lui Hagi. Gică a fost, de fapt, al doilea băiat
Fanatik.ro
Secretul din familia lui Hagi. Gică a fost, de fapt, al doilea băiat
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Cum este Radu Vâlcan în relația cu băieții lui. Adela Popescu l-a dat de gol. „Eu sunt mai relaxată. Doar mă uit într-un fel așa…”
Stiri Mondene 16:47
Cum este Radu Vâlcan în relația cu băieții lui. Adela Popescu l-a dat de gol. „Eu sunt mai relaxată. Doar mă uit într-un fel așa…”
Mărturisirea tristă făcută de Gabriela Cristea. „Mulți ani am purtat o mască. Adevărul era altul. O boală mi-a furat energia”
Stiri Mondene 16:00
Mărturisirea tristă făcută de Gabriela Cristea. „Mulți ani am purtat o mască. Adevărul era altul. O boală mi-a furat energia”
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Angajări masive şi pe 6.500 de lei. Un lanţ de magazine ieftine se extinde în 3 oraşe de la noi
ObservatorNews.ro
Angajări masive şi pe 6.500 de lei. Un lanţ de magazine ieftine se extinde în 3 oraşe de la noi
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
GSP.ro
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Litoral 2026: diguri noi, nisip dur și șantiere: Cum arată acum stațiunea 2 Mai
Mediafax.ro
Litoral 2026: diguri noi, nisip dur și șantiere: Cum arată acum stațiunea 2 Mai
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Unul dintre cei mai bogați spanioli, denunțat de soție că ascunde un tablou de valoare
Mediafax.ro
Unul dintre cei mai bogați spanioli, denunțat de soție că ascunde un tablou de valoare
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an
KanalD.ro
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an

Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Politică 25 apr.
Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Politică 25 apr.
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
“Florin Tănase e la final de contract!” FCSB, anunț oficial! Ce transferuri pregătesc Gigi Becali și Meme Stoica: “Avem două ținte!”
Fanatik.ro
“Florin Tănase e la final de contract!” FCSB, anunț oficial! Ce transferuri pregătesc Gigi Becali și Meme Stoica: “Avem două ținte!”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal