Un accident rutier de proporții, produs pe fondul vremii nefavorabile, a provocat moartea unei persoane și rănirea altor 26, vineri seară, pe o autostradă din Japonia, chiar în momentul în care țara intra în sezonul sărbătorilor de sfârșit de an.

Massive Fiery Pileup on Kanetsu Expressway Leaves One Dead, Dozens Injured.



Minakami, Gunma Prefecture, Japan – A devastating multi-vehicle collision involving dozens of cars and trucks turned into a fiery inferno on the Kanetsu Expressway on December 26, 2025, claiming one life… pic.twitter.com/s4dBirZbMY — JAS (@JasADRxquisites) December 26, 2025

Potrivit poliției rutiere din prefectura Gunma, carambolul s-a produs pe autostrada Kan-Etsu, în localitatea Minakami, situată la aproximativ 160 de kilometri nord-vest de Tokyo.

O coliziune între două camioane a declanșat dezastrul.

O femeie de 77 de ani și-a pierdut viața în carambolul uriaș

Autoritățile au confirmat că o femeie în vârstă de 77 de ani, din Tokyo, și-a pierdut viața în urma accidentului. Dintre cele 26 de persoane rănite, cinci se află în stare gravă.

Japan: Major accident on Kanetsu Expressway outbound line in Minakami Town, Gunma Prefecture, several injured - NHKpic.twitter.com/QJb9qu9szx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 26, 2025

Impactul inițial dintre cele două camioane a blocat mai multe benzi ale autostrăzii, iar autoturismele care veneau din spate nu au mai putut frâna pe carosabilul acoperit de zăpadă.

În total, peste 50 de mașini și camioane au fost implicate în accidentul în lanț.

La extremitatea coloanei de vehicule avariate a izbucnit un incendiu, care s-a extins la peste 12 mașini, unele dintre acestea fiind complet distruse de flăcări. Poliția a precizat că, în mod surprinzător, nicio persoană nu a fost rănită din cauza incendiului.

Focul a fost stins după aproximativ șapte ore de intervenție.

Avertizări de ninsoare puternică

În momentul producerii accidentului era în vigoare o avertizare de ninsoare abundentă, exact în perioada în care mulți japonezi își începeau vacanța de sfârșit de an și de Anul Nou.

Mai multe sectoare ale autostrăzii Kan-Etsu au rămas închise pentru desfășurarea anchetei, îndepărtarea vehiculelor avariate și curățarea carosabilului.

La începutul anului, un carambol uriaș, cu peste 100 de vehicule, s-a produs în Coreea de Sud, din cauza unui strat subțire de gheață format pe șosea din cauza temperaturilor scăzute și a ninsorilor.

