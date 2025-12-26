E puțin trecut de ora 10:30, iar aplicațiile meteo indică -3 grade, cu o temperatură resimțită de -6. Vântul nu mai bate ca în ultimele zile, soarele a ieșit pe cer și mai ridică ușor mercurul din termometre.

În a doua zi de Crăciun, mii de persoane au plecat de acasă și au ales să viziteze Catedrala Națională din București.

Aceasta este deschisă până pe 8 ianuarie, între orele 9:00 și 17:00. „Nu mai e balamucul de acum câteva luni!”, spune o doamnă.

Catedrala Națională e deschisă spre vizitare până pe 8 ianuarie 2026. Foto: Andrei CrăițoiuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 40

„Aici, ca să fie cald, trebuie să facă focul din iunie”

Îmbrăcați gros, cu căciuli de iarnă și geci care să le țină de cald, oamenii s-au încolonat ca într-o excursie, pe două sau patru rânduri, pentru a intra în Catedrala Națională, devenită cea mai mare biserică ortodoxă din lume.

Cu pași domoli și priviri ridicate, purtând în ei emoția unei întâlniri mult așteptate, oamenii au trecut testul „patinoarului” creat în fața intrării principale.

Cele 30 de trepte au fost ultimul hop, apoi bolțile uriașe împodobite cu icoane au fascinat pe toată lumea.

Catedrala Națională e deschisă spre vizitare până pe 8 ianuarie 2026. Foto: Andrei Crăițoiu
Catedrala Națională e deschisă spre vizitare până pe 8 ianuarie 2026. Foto: Andrei Crăițoiu

Oameni simpli, familii întregi, bătrâni sprijiniți în baston și copii cu ochii mari au venit nu doar să vadă, ci și să trăiască a doua zi de Crăciun în măreția credinței din centrul Bucureștiului.

„Aici, ca să fie cald, trebuie să facă focul din iunie”, spunea, glumind, un bătrân.

Se filmează și se fac poze pentru cei de acasă

Mulți dintre pelerini au străbătut sute de kilometri pentru acest popas. Din Moldova, din Ardeal, din Oltenia, oamenii au venit cu inimile pline, ca la o mare sărbătoare.

Pentru unii a fost prima întâlnire cu Catedrala, pentru alții, o revenire firească. „Stau peste drum, vin de fiecare dată când pot. Mă rog și stau pe-un scăunel, nu mă deranjează nimeni”, spune o persoană.

Catedrala Națională e deschisă spre vizitare până pe 8 ianuarie 2026. Foto: Andrei Crăițoiu
Catedrala Națională e deschisă spre vizitare până pe 8 ianuarie 2026. Foto: Andrei Crăițoiu

În șoaptă, se rosteau rugăciuni pentru cei de acasă, pentru sănătate, pentru pace. Dar mulți aveau telefoanele scoase, blițurile aprinse și filmau tot ce le ieșea în cale. „Să vadă și ai mei de la țară”, se aude din mulțime.

Kilometrul zero al ortodoxiei din România

În jurul Catedralei, imaginea era, la rândul ei, impresionantă, cu zeci de autocare aliniate, venite din toate colțurile țării.

Motoarele oprite, geamurile aburite și grupurile adunate în jurul conducătorilor de grup dădeau locului aerul unui mare pelerinaj.

Catedrala Națională e deschisă spre vizitare până pe 8 ianuarie 2026. Foto: Andrei Crăițoiu
Catedrala Națională e deschisă spre vizitare până pe 8 ianuarie 2026. Foto: Andrei Crăițoiu

Oamenii coborau cu emoție, își făceau semnul crucii înainte de a intra, ca și cum fiecare pas ar fi fost parte dintr-un ritual.

Spectacolul a căpătat o dimensiune și mai amplă odată cu sosirea autocarelor din afara granițelor.

Autocare pline cu credincioși din Grecia și Bulgaria

Zeci de pelerini din Grecia și Bulgaria au venit special la București pentru a vedea Catedrala Națională, atrași de renumele ei și de legătura profundă dintre popoarele ortodoxe.

Se auzeau limbi diferite, dar gesturile erau aceleași: închinarea, tăcerea, privirea ridicată spre pereții pictați cu migală.

Cei care doreau o amintire la plecare aveau de ales dintre iconițe și cărticele cu imaginea Catedralei, dar și magneți de frigider ori tămâie, menite să le amintească de vizita la București.

Spre închinare la moaștele Sfântului Apostol Andrei

La finalul vizitei în Catedrala Națională, pelerinii se pot opri spre închinare la moaștele Sfântului Apostol Andrei. Racla a fost lucrată la Atelierele Patriarhiei Române, fiind împodobită cu icoane ale sfântului și cu alte ornamente.

Conform basilica.ro, racla păstrează peroneul și rotula de la piciorul drept ale Sfântului Apostol Andrei, dăruite Patriarhiei Române de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, și de Arhiepiscopul catolic Orazio Soricelli de Amalfi–Cava de Tirreni.

Catedrala Națională e deschisă spre vizitare până pe 8 ianuarie 2026. Foto: Andrei Crăițoiu
Catedrala Națională e deschisă spre vizitare până pe 8 ianuarie 2026. Foto: Andrei Crăițoiu

„Sfântul Andrei, apostolul românilor și ocrotitorul României, va fi statornic prezent în această Catedrală pe care el o ocrotește. El ne cheamă să păstrăm credința apostolică, să o transmitem mai departe și să ne bucurăm de comuniunea sfinților”, a fost mesajul părintelui Daniel, patriarhul României.

Catedrala Națională deține cel mai mare iconostas ortodox din lume

Mozaicurile au fost realizate în perioada 2019-2025 și constituie un foarte amplu și complex ansamblu de mozaic, acoperind o suprafață de aproximativ 25.000 mp.

Catedrala Națională e deschisă spre vizitare până pe 8 ianuarie 2026. Foto: Andrei Crăițoiu
Catedrala Națională e deschisă spre vizitare până pe 8 ianuarie 2026. Foto: Andrei Crăițoiu

Realizarea unui metru pătrat de mozaic presupune îmbinarea a aproximativ 10.000 de pietricele, aplicate cu un adeziv special pe bază de ciment. Iată câteva cifre inedite!

  • Iconostasul – având o suprafață de 406,98 mp, cu o lungime de 23,8 metri și o înălțime de 17,1 metri, cuprinde 45 de icoane, dispuse în patru registre.
  • Icoana Maicii Domnului Platytera, din absida altarului, cu o înălțime de 16 metri, este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România și una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă.
  • Icoana Pantocrator din turla principală a Catedralei măsoară 12 metri în diametru; chipul Mântuitorului are dimensiunea de 4,5 metri și a fost lucrat de Alina Codrescu, folosindu-se 2.400 kg de piese.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un polițist s-a împiedicat și a căzut pe asfalt în timp ce alerga un fals colindător, prins când încerca ușile apartamentelor dintr-un bloc din Arad | VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: „Mă simt extraordinar
Elle.ro
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: „Mă simt extraordinar
gsp
Gigi Becali surprinde: „Eu la Athos nu mai merg” + Unde susține că „pentru mine, acolo e cel mai sfânt loc de pe pământ”
GSP.RO
Gigi Becali surprinde: „Eu la Athos nu mai merg” + Unde susține că „pentru mine, acolo e cel mai sfânt loc de pe pământ”
Cum se menține Victor Pițurcă în formă la 69 de ani: „După 4 sarmale, faceți asta” » Cristi Borcea îi este partener
GSP.RO
Cum se menține Victor Pițurcă în formă la 69 de ani: „După 4 sarmale, faceți asta” » Cristi Borcea îi este partener
Parteneri
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Libertateapentrufemei.ro
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Accident cu 10 mașini și 27 de oameni pe DN 12 Craiova - Pitești: Planul Roșu de Intervenție a fost activat
Știri România 18:29
Accident cu 10 mașini și 27 de oameni pe DN 12 Craiova – Pitești: Planul Roșu de Intervenție a fost activat
Avertizare nowcasting cod portocaliu în mai multe județe din România: vântul va atinge și 140 km/h la rafală
Știri România 17:36
Avertizare nowcasting cod portocaliu în mai multe județe din România: vântul va atinge și 140 km/h la rafală
Parteneri
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de măslini și o vie
Adevarul.ro
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de măslini și o vie
Ce s-a ales de Monica Roșu. Cu ce a ajuns să se ocupe fosta mare gimnastă la 20 de ani de la retragere
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Monica Roșu. Cu ce a ajuns să se ocupe fosta mare gimnastă la 20 de ani de la retragere
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
„Au nenorocit-o psihic...” Alex Velea, dezvăluiri despre momentele dificile prin care trece partenera lui. Cum a povestit despre Antonia
Elle.ro
„Au nenorocit-o psihic...” Alex Velea, dezvăluiri despre momentele dificile prin care trece partenera lui. Cum a povestit despre Antonia
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Elena Udrea a împlinit 52 de ani a doua zi de Crăciun. Mesajul uimitor transmis de fostul politician. „Viața mea este rezultatul alegerilor mele”
Stiri Mondene 17:30
Elena Udrea a împlinit 52 de ani a doua zi de Crăciun. Mesajul uimitor transmis de fostul politician. „Viața mea este rezultatul alegerilor mele”
Imagini inedite cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea, în ziua de Crăciun. Cum au fost surprinși alături de copiii lor
Stiri Mondene 16:45
Imagini inedite cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea, în ziua de Crăciun. Cum au fost surprinși alături de copiii lor
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
ObservatorNews.ro
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Libertateapentrufemei.ro
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax.ro
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
StirileKanalD.ro
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
KanalD.ro
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică

Politic

Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Politică 19:08
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Motivul pentru care directorul general al TAROM, care și-a dat demisia de Crăciun, a fost amendat de instanță. Ce se întâmplă cu dosarul
Fanatik.ro
Motivul pentru care directorul general al TAROM, care și-a dat demisia de Crăciun, a fost amendat de instanță. Ce se întâmplă cu dosarul
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)