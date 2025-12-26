Avertizarea este valabilă astăzi, 26 decembrie 2025

În județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m, județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m, sunt vizate intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h, până la ora 21.00, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

În județul Argeş, județul Prahova și județul Dâmboviţa, în zonele de munte de peste 1800 m, sunt vizate intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h, până la ora 23.00.

Tot până la ora 23.00, codul portocaliu este valabil și în județul Brașov, în zona de munte de peste 1800 m.

Ce înseamnă codul portocaliu

Codul portocaliu este o atenționare meteorologică emisă atunci când sunt prognozate fenomene meteo periculoase, cu un grad mare de intensitate, care pot cauza dificultăți și pagube locale.

Aceste fenomene pot include ploi abundente, vânt puternic, ninsori sau polei, caniculă extremă și alte situații ce pot afecta siguranța oamenilor, a infrastructurii și a mediului.

Cum se emite codul portocaliu

ANM monitorizează constant condițiile meteorologice și emite avertizări pe baza analizelor și prognozelor. Codul portocaliu este emis printr-un proces clar definit de proceduri, conform Ordinului nr. 245/2012, când anumite praguri de fenomene severe sunt anticipate.

Aceste avertizări sunt comunicate publicului prin canale media, site-ul ANM, aplicații și autoritățile locale, pentru a informa populația și instituțiile să ia măsuri preventive.



