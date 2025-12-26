Câte ore muncește Luca Zvaleni în restaurantul cu trei stele Michelin din Monaco

Luca Zvaleni este câștigătorul sezonului 16 Chefi la Cuțite și lucrează în restaurantul Le Louis XV. Locația îi aparține celebrului chef Alain Ducasse, deținător a 3 stele Michelin.

Tânărul de 25 de ani își trăiește visul în bucătăria unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați bucătari din lume, dar are și mult de muncă. Într-un scurt interviu pe care i l-a acordat lui Inspector Munchies pe TikTok, câștigătorul sezonului 16 „Chefi la cuțite” a dezvăluite câte ore muncește și cum arată viața sa în restaurantul din Monaco.

„Nu știu dacă e legal să spun câte ore lucrez. Între 12 și uneori și 14 ore, dar mie nu îmi este greu. Mi-e greu să stau departe de familie, dar să lucrez îmi place foarte mult”, a mărturisit Luca Zvaleni, în videoclipul de pe TikTok.

Românul nu și-ar fi imaginat că va lucra într-un restaurant cu trei stele Michelin la doar 25 de ani

În restaurantul Le Louis XV din Monaco, Luca Zvaleni se ocupă de prepararea legumelor. Tânărul își începe ziua devreme, în subsolul localului, unde sunt așezate perfect toate ingredientele.

„Ziua lui începe la subsol: aici găsim frigidere perfect organizate, borcane cu tot felul de fermentații de care nici ei nu știu când o să aibă nevoie sau ingrediente rare precum anemone sau roșii de mare”, a explicat Inspector Munchies, pe TikTok.

Luca nu și-ar fi imaginat niciodată că va ajunge să lucreze într-unul dintre restaurantele lui Alain Ducasse la 25 de ani.

„În veci nu m-aș fi gândit să fiu aici la 25 de ani. Să lucrezi la Alain Ducasse, la trei stele Michelin… cine s-ar fi gândit?! Eu niciodată”, a mai spus tânărul.

Luca Zvaleni a câștigat sezonul 16 „Chefi la cuțite”

Luca Francesco Zvaleni, în vârstă de 25 de ani, este câștigătorul sezonului 16 al emisiunii „Chefi la cuțite” din 2025, adjudecându-și premiul de 30.000 de euro în finala din 24 decembrie, după o competiție intensă cu alți trei finaliști: Ștefana Mercori, Bogdan Panaite și Alexandru Helju.

În finală, Luca a obținut trei cuțite de aur și a ales echipa lui chef Richard Abou Zaki, care l-a sprijinit. Anunțul Irinei Fodor a declanșat emoții intense în platou, cu discursuri emoționante și îmbrățișări, Luca declarând: „Am fost cel mai fericit… am arătat cine este Luca Zvaleni”.

Povestea lui Luca Zvaleni

Născut la Roma din părinți români originari din Satu Mare și crescut în Italia, Luca a descoperit pasiunea pentru gastronomie la 12-13 ani, considerând bucătăria „un act de iubire”.

La 16 ani a intrat într-un restaurant cu stea Michelin, a studiat la o școală publică cu profil gastronomic în Italia, apoi s-a mutat în Franța pentru a lucra în restaurante de top, învățând eleganța și disciplina bucătăriei franțuzești. Luca locuiește în Monaco în prezent, acolo unde și lucrează în restaurantul celebrului chef. Un vis împlinit a fost să lucreze pentru Alain Ducasse, prima întâlnire cu acesta având loc la Parma.

Cine este Alain Ducasse, proprietarul restaurantului în care lucrează tânărul

Alain Ducasse este un chef francez-monegasque renumit la nivel mondial, născut pe 13 septembrie 1956 în sud-vestul Franței. El deține o rețea extinsă de restaurante premiate cu stele Michelin, fiind unul dintre puținii bucătari care au atins recordul de 21 de stele în carieră.

Ducasse a crescut la o fermă din regiunea Landes și a început ucenicia în bucătărie la 16 ani, lucrând cu maeștri precum Michel Guérard și Roger Vergé. A supraviețuit unui accident aviatic grav în 1984, care i-a marcat cariera.

A deschis restaurante iconice precum Le Louis XV în Monte Carlo și Alain Ducasse la The Dorchester din Londra, toate cu trei stele Michelin. În 2008 a obținut cetățenia monegasque și a extins imperiul său la peste 30 de locații în nouă țări, promovând un gătit responsabil, cu accent pe ingrediente locale și gust autentic.

