O femeie, ucisă de atacul rusesc din Kiev

Kyiv – a hell of flames. Europe – sleeps. pic.twitter.com/omsAhb0hpJ — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 27, 2025

Atacul rușilor la Kiev s-a soldat cu moartea unei femei în vârstă de 47 de ani, a anunţat guvernatorul regiunii, Mîkola Kalaşnik.

Forţele aeriene ucrainene au transmis, pe reţele de socializare, că mai multe atacuri cu drone şi rachete ale rușilor au avut loc în mai multe regiuni ucrainene, inclusiv la Kiev.

„În această (sâmbătă) dimineaţa, o parte a malului stâng al regiunii rămânea privată de electricitate, peste 320.000 de gospodării nu au curent”, a precizat Mîkola Kalaşnik.

🤬 8 HOURS of Shaheds hitting ordinary residential buildings in Ukraine’s capital Kyiv, you can see from the flight path of each drone how intentionally it dives to strike. If you’re not angry, you’re not paying attention. Fuck russia 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/TA7jmj6YMF — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) December 27, 2025

Rachetele au cauzat un incendiu într-un imobil rezidenţial, au rănit cinci persoane, dintre care patru au fost spitalizate, potrivit lui Vitali Kliciko.

Aproape trei ore mai târziu, Administraţia Militară a regiunii capitalei a anunţat că apărarea antiaeriană a fost declanşată din cauza apropierii unei drone.

Kyiv endured 10h of this today, over 40 missiles and 500 drones. Nearly a third of the city without power and heating. All because tens of millions of Russians have nothing else to live for, nothing to aspire to, no plans or dreams but to kill and die for their fucking tsar. pic.twitter.com/p2g6Y6V4cM — Daractenus (@Daractenus) December 27, 2025

Zelenski: Atacul asupra Kievului arată că Rusia nu vrea să pună capăt războiului

UPDATE 12:50 – Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

Ще досі триває черговий російський удар – з ночі майже 500 дронів, значна кількість «шахедів», також 40 ракет, зокрема «кинджали». Основна мішень – це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура. На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з… pic.twitter.com/XNHgMv2EMc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025

Zelenski a făcut aceste declaraţii înainte de a pleca în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump, pentru a discuta un plan de încheiere a războiului dintre Rusia şi Ucraina.

Ruşii „nu vor să pună capăt războiului şi încearcă să profite de fiecare ocazie pentru a provoca suferinţe şi mai mari Ucrainei şi a-şi spori presiunea asupra altora din întreaga lume”, a adăugat Zelenski, după atacul care a lovit capitala ucraineană şi împrejurimile sale.

Președintele ucrainean a precizat că Rusia a atacat Ucraina în timpul nopţii cu aproape 500 de drone şi 40 de rachete, vizând infrastructura energetică şi civilă.

„Dacă Rusia transformă chiar şi perioada Crăciunului şi a Anului Nou într-o perioadă cu case deteriorate şi apartamente arse, cu centrale electrice distruse, atunci această activitate bolnavă poate fi abordată doar cu măsuri cu adevărat ferme”, a scris Zelenski pe platforma X.

Another Russian attack is still ongoing: since last night, there have been almost 500 drones – a large number of “shaheds” – as well as 40 missiles, including Kinzhals. The primary target is Kyiv – energy facilities and civilian infrastructure. Regrettably, there have been hits,… pic.twitter.com/OxBntAUgla — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025

Mai mulți răniți spitalizați, zone din Kiev fără lumină și căldură

UPDATE 10:45 – Numărul persoanelor rănite la Kiev a ajuns la 19, iar 11 dintre ele sunt spitalizate. Printre răniţi se află şi doi copii, conform celui mai recent bilanţ al autorităților locale, citat de Kyiv Post.

Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, spune că, în districtul Dniprovskîi, unde o dronă a lovit o clădire cu 18 etaje, a izbucnit un incendiu la etajul al treilea, iar la etajul al cincilea ar putea exista o persoană prinsă sub dărâmături. Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare.

În plus, în acelaşi district, resturi de drone au lovit o clădire rezidenţială cu 25 de etaje, iar un incendiu a izbucnit la etajele 1 şi 2. De asemenea, un depozit a fost lovit în aceeaşi zonă, la faţa locului intervenind serviciile de urgenţă. Și un service auto a luat foc în districtul Holosivskîi.

Administraţia oraşului Kiev a informat că au izbucnit incendii în întreaga capitală în urma bombardamentelor din timpul nopţii, iar deasupra oraşului s-a format smog.

În urma atacului, aproape o treime din capitală este în prezent fără căldură, iar unele zone se confruntă cu întreruperi de curent. Echipele din sectorul energetic lucrează la restabilirea alimentării cu energie electrică.

–-

Știrea inițială

Rusia a atacat Kiev de Crăciun, chiar înainte de întâlnirea Trump-Zelenski

Întregul teritoriu al Ucrainei a fost plasat sub alertă de raid aerian după ora locală 2.00 (0.00 GMT), potrivit unei hărți oficiale.

Right now Kyiv is under a huge russian missile attack. It sounds like this in the city centre: pic.twitter.com/yXQrOd781c — Caolan (@CaolanReports) December 27, 2025

Forțele aeriene ucrainene au semnalat, pe rețelele sociale, prezența dronelor și rachetelor în mai multe regiuni, inclusiv la Kiev.

Jurnalista AFP spune că a auzit primele explozii puternice la ora 1.30 (23.30 GMT vineri), urmate de alte detonații la o jumătate de oră distanță.

🚨🇺🇦🇷🇺 FOOTAGE CAPTURES THE MOMENT KYIV WENT DARK AS RUSSIAN MISSILES RAINED DOWN Several powerful explosions rocked Kyiv as Russia launched a massive cruise and ballistic missile attack on the Ukrainian capital. Kyiv Mayor Vitali Klitschko: „Explosions in the capital. Air… pic.twitter.com/UE8cXOq2ey — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 27, 2025

„Explozii în capitală. Apărarea aeriană este în acțiune. Rămâneți în adăposturi!”, a transmis primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram.

Un canal militar de pe Telegram a afirmat că în oraş sunt lansate rachete de croazieră şi rachete balistice.

Kievul a fost vizat de un atac masiv cu rachete balistice, după ce Rusia a lansat asupra capitalei mai multe rachete hipersonice Kinzhal, patru rachete balistice Iskander și un grup de rachete de croazieră Kalibr, au relatat canalele de monitorizare, potrivit The Kyiv Independent.

Russian Iskander-M ballistic missiles struck Kyivs CHP-4 and CHP-6 tonight pic.twitter.com/PrP8ZSLHgq — VolgaLad (@cym27s) December 27, 2025

Avioane militare poloneze au fost mobilizate peste noapte ca răspuns la atacul la scară largă al Rusiei asupra Ucrainei, au relatat Forțele Armate Poloneze pe X.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/A5WI0pyYwa — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 27, 2025

Șeful administrației militare a orașului, Timur Tkacenko, a adăugat: „Vă rugăm să stați în casă! Inamicul atacă capitala”.

O persoană a fost rănită în atacul din regiunea Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei și a fost transportată la spital, potrivit guvernatorul regiunii Kiev, Mikola Kalașnik.

The sky over Kyiv is engulfed in a terrifying sea of ​​flames. The Russians are attacking Kyiv’s thermal power plants with cruise missiles and ballistic missiles. pic.twitter.com/sSvOp6mR0B — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 27, 2025

Între timp, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra unei amenințări continue cu drone și rachete rusești în mai multe regiuni.

În acest context tensionat, președintele Volodimir Zelenski urmează să călătorească în Florida, pentru a se întâlni duminică cu Donald Trump.

🚨🇺🇦🇷🇺 BREAKING: RUSSIA LAUNCHES MASSIVE MISSILE STRIKE ON KYIV HOURS AFTER ZELENSKY SAID HE’S READY TO HOLD REFERENDUM ON TRUMP’S PEACE PLAN The Ukrainian capital came under massive attack early Saturday, with air defenses in operation and large-scale power outages hitting the… pic.twitter.com/SNb68IIN5W — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 27, 2025

Între timp, negocierile pentru soluționarea războiului Rusia-Ucraina par să se intensifice. La aproape patru ani de la începutul invaziei ruse, s-a prezentat un nou plan de pace revizuit de Zelenski.

Acest plan, inițial criticat de Ucraina și Europa pentru poziția sa favorabilă Rusiei, propune înghețarea liniei frontului actual. Totuși, nu oferă o rezolvare imediată a pretențiilor teritoriale ale Rusiei, care continuă să ocupe peste 19% din teritoriul ucrainean.

