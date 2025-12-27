O femeie, ucisă de atacul rusesc din Kiev

Atacul rușilor la Kiev s-a soldat cu moartea unei femei în vârstă de 47 de ani, a anunţat guvernatorul regiunii, Mîkola Kalaşnik.

Forţele aeriene ucrainene au transmis, pe reţele de socializare, că mai multe atacuri cu drone şi rachete ale rușilor au avut loc în mai multe regiuni ucrainene, inclusiv la Kiev.

„În această (sâmbătă) dimineaţa, o parte a malului stâng al regiunii rămânea privată de electricitate, peste 320.000 de gospodării nu au curent”, a precizat Mîkola Kalaşnik.

Rachetele au cauzat un incendiu într-un imobil rezidenţial, au rănit cinci persoane, dintre care patru au fost spitalizate, potrivit lui Vitali Kliciko.

Aproape trei ore mai târziu, Administraţia Militară a regiunii capitalei a anunţat că apărarea antiaeriană a fost declanşată din cauza apropierii unei drone.

Zelenski: Atacul asupra Kievului arată că Rusia nu vrea să pună capăt războiului

UPDATE 12:50 – Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

Zelenski a făcut aceste declaraţii înainte de a pleca în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump, pentru a discuta un plan de încheiere a războiului dintre Rusia şi Ucraina.

Ruşii „nu vor să pună capăt războiului şi încearcă să profite de fiecare ocazie pentru a provoca suferinţe şi mai mari Ucrainei şi a-şi spori presiunea asupra altora din întreaga lume”, a adăugat Zelenski, după atacul care a lovit capitala ucraineană şi împrejurimile sale.

Președintele ucrainean a precizat că Rusia a atacat Ucraina în timpul nopţii cu aproape 500 de drone şi 40 de rachete, vizând infrastructura energetică şi civilă.

„Dacă Rusia transformă chiar şi perioada Crăciunului şi a Anului Nou într-o perioadă cu case deteriorate şi apartamente arse, cu centrale electrice distruse, atunci această activitate bolnavă poate fi abordată doar cu măsuri cu adevărat ferme”, a scris Zelenski pe platforma X.

Mai mulți răniți spitalizați, zone din Kiev fără lumină și căldură

UPDATE 10:45 – Numărul persoanelor rănite la Kiev a ajuns la 19, iar 11 dintre ele sunt spitalizate. Printre răniţi se află şi doi copii, conform celui mai recent bilanţ al autorităților locale, citat de Kyiv Post.

Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, spune că, în districtul Dniprovskîi, unde o dronă a lovit o clădire cu 18 etaje, a izbucnit un incendiu la etajul al treilea, iar la etajul al cincilea ar putea exista o persoană prinsă sub dărâmături. Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare.

În plus, în acelaşi district, resturi de drone au lovit o clădire rezidenţială cu 25 de etaje, iar un incendiu a izbucnit la etajele 1 şi 2. De asemenea, un depozit a fost lovit în aceeaşi zonă, la faţa locului intervenind serviciile de urgenţă. Și un service auto a luat foc în districtul Holosivskîi.

Administraţia oraşului Kiev a informat că au izbucnit incendii în întreaga capitală în urma bombardamentelor din timpul nopţii, iar deasupra oraşului s-a format smog.

În urma atacului, aproape o treime din capitală este în prezent fără căldură, iar unele zone se confruntă cu întreruperi de curent. Echipele din sectorul energetic lucrează la restabilirea alimentării cu energie electrică.

–-

Știrea inițială

Rusia a atacat Kiev de Crăciun, chiar înainte de întâlnirea Trump-Zelenski

Întregul teritoriu al Ucrainei a fost plasat sub alertă de raid aerian după ora locală 2.00 (0.00 GMT), potrivit unei hărți oficiale.

Forțele aeriene ucrainene au semnalat, pe rețelele sociale, prezența dronelor și rachetelor în mai multe regiuni, inclusiv la Kiev.

Jurnalista AFP spune că a auzit primele explozii puternice la ora 1.30 (23.30 GMT vineri), urmate de alte detonații la o jumătate de oră distanță.

„Explozii în capitală. Apărarea aeriană este în acțiune. Rămâneți în adăposturi!”, a transmis primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram.

Un canal militar de pe Telegram a afirmat că în oraş sunt lansate rachete de croazieră şi rachete balistice.

Kievul a fost vizat de un atac masiv cu rachete balistice, după ce Rusia a lansat asupra capitalei mai multe rachete hipersonice Kinzhal, patru rachete balistice Iskander și un grup de rachete de croazieră Kalibr, au relatat canalele de monitorizare, potrivit The Kyiv Independent.

Avioane militare poloneze au fost mobilizate peste noapte ca răspuns la atacul la scară largă al Rusiei asupra Ucrainei, au relatat Forțele Armate Poloneze pe X.

Șeful administrației militare a orașului, Timur Tkacenko, a adăugat: „Vă rugăm să stați în casă! Inamicul atacă capitala”.

O persoană a fost rănită în atacul din regiunea Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei și a fost transportată la spital, potrivit guvernatorul regiunii Kiev, Mikola Kalașnik.

Între timp, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra unei amenințări continue cu drone și rachete rusești în mai multe regiuni.

În acest context tensionat, președintele Volodimir Zelenski urmează să călătorească în Florida, pentru a se întâlni duminică cu Donald Trump.

Între timp, negocierile pentru soluționarea războiului Rusia-Ucraina par să se intensifice. La aproape patru ani de la începutul invaziei ruse, s-a prezentat un nou plan de pace revizuit de Zelenski.

Acest plan, inițial criticat de Ucraina și Europa pentru poziția sa favorabilă Rusiei, propune înghețarea liniei frontului actual. Totuși, nu oferă o rezolvare imediată a pretențiilor teritoriale ale Rusiei, care continuă să ocupe peste 19% din teritoriul ucrainean.

Cum pot tinerii să-și construiască un viitor financiar sigur încă din primii anii de independență. Sfaturi din partea unui consultant fiscal
Exclusiv
Știri România 14:00
Cum pot tinerii să-și construiască un viitor financiar sigur încă din primii ani de independență. Sfaturi din partea unui consultant fiscal
Incendiu puternic la un depozit de pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost emis mesaj RO-Alert
Știri România 13:28
Incendiu puternic la un depozit de pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost emis mesaj RO-Alert
Ce relație are Paula Chirilă cu fiica ei, în vârstă de 16 ani. „Părem două bune prietene. Nu uit că eu sunt părintele”
Stiri Mondene 14:26
Ce relație are Paula Chirilă cu fiica ei, în vârstă de 16 ani. „Părem două bune prietene. Nu uit că eu sunt părintele”
Ramona Olaru i-a dat replica lui Alex Bodi după ce acesta a atacat-o în mediul online. „Mi se pare absolut ireal. O să mă ocup de asta pe cale legală”
Stiri Mondene 13:13
Ramona Olaru i-a dat replica lui Alex Bodi după ce acesta a atacat-o în mediul online. „Mi se pare absolut ireal. O să mă ocup de asta pe cale legală”
CCR decide duminică soarta legii pensiilor magistraților. Ce s-ar întâmpla dacă ar primi un nou verdict de neconstituționalitate
Politică 08:18
CCR decide duminică soarta legii pensiilor magistraților. Ce s-ar întâmpla dacă ar primi un nou verdict de neconstituționalitate
Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru când s-a mutat în București: „Părinții mi-au spus că financiar nu mă pot ajuta”
Politică 27 dec.
Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru când s-a mutat în București: „Părinții mi-au spus că financiar nu mă pot ajuta”
