Fetița a fost oprită de vameșii din Texas la începutul lunii iunie. Agenții au început să percheziționeze migranții înainte să-i bage în mai multe dubițe pentru a fi duși în centre speciale, scrie CNN.

”Una dintre ultimele persoane care au urcat în dubiță a fost mama copilului și fiica ei”, a spus fotograful John Moore, cel ca re a făcut fotografia. ”Când au percheziționat-o corporal pe mama ei, i-au cerut să lase copilul din brațe și în acel moment, fetița a început să plângă. Nu este este neobișnuit ca un copil să sufere de anxietate din cauza separării de părinți, dar cred că această situație, în particular, dă un nou sens separării copilului de familie”, a adăugat fotograful.

Fetița care plânge a devenit rapid fața umană a politicii de ”toleranță-zero” față de migranția ilegală a administrației Trump.

Aproximatv 2.000 de copii ai migranților au fost separați de părinții lor în lunile aprilie și mai, potrivit autorităților americane.

Administrația de la Casa Albă spune că oricine pătrunde ilegal pe teritoriul american va avea de suferit consecințele legale, chiar dacă migranții susțin că merită azil politic sau că au copii mici.

This photo of a little girl screaming as her mother is put in handcuffs by the U.S. border patrol had me crying this morning. The fact she will be taken by herself to a detention center is just unbearable. Her mother was trying to give her a better life. This evil must stop! pic.twitter.com/pMbnEdh6yB

— John Hoopes (@jwhoopes2) June 15, 2018