„În acest moment, generalul Laurian Anastasof a fost împuternicit pe funcţia de locţiitor, având în vedere că generalul Tonea, începând cu 1 februarie nu va mai fi la conducerea Ministerului Apărării Naţionale iar Anstasof este locţiitor al şefului Statului Major al Apărării. La momentul în care ni se va comunica de la instanţă decizia, atunci voi veni cu o propunere pentru şeful Statului Major al Apărării şi aici mă refer, probabil, la împuternicire, în prima fază, apoi o să vedem ce se întâmplă. Vă daţi seama că această sentinţă este executorie, din câte am înţeles eu, dar este cu drept de apel şi atunci vom vedea ce se va întâmpla. (…) Până la comunicarea sentinţei, șeful Statului Major al Apărării este generalul Ciucă”, a precizat Gabriel Leș la Antena 3.

Șeful MApN declară că nu este fericit de situația creată și acuză Administrația Prezidențială că nu respectă legea.

„Nu voi comenta o decizie a instanţei, indiferent care ar fi rezultatul ei şi această situaţie mă supără din cel puţin două motive: şi aş vrea să vă spun ce înseamnă preţuirea pe care o am pentru aceşti doi oameni, e vorba de generalul Ciucă şi generalul Scarlat, de care s-a discutat foarte mult în această perioadă, iar pe de altă parte, de faptul că am ajuns să vedem că Administraţia Prezidenţială poate să emită un document care nu a respectat rigorile legii. Vreau să îl citez pe domnul preşedinte. Adică, dacă propunerea pe care eu am făcut-o acum o lună şi ceva nu respecta în totalitate rigorile legii, văd că şi Administraţia Prezidenţială a mers mai departe cu un astfel de document, ceea ce nu mă bucură absolut deloc”, a adăugat ministrul.

Armata Română a rămas pentru scurt timp fără comandant, în urma unei decizii a judecătorilor Curții de Apel București. Judecătorii CAB au decis suspendarea decretului emis de președintele României, Klaus Iohannis, prin care mandatul şefului Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, fusese prelungit cu un an. MApN a anunţat deja că generalul-locotenent Laurian Anastasof va prelua, interimar, postul de şef al Armatei.

CITEȘTE ȘI: Libertatea, despre publicitatea mincinoasă din propriul ziar, din presă, de pe TV și de pe internet! Afacerea suplimentelor alimentare care promit că te vindecă de cancer!